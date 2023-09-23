Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 23.09.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий на утро 23 сентября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 23 сентября.

Читайте также:

DeepState

По состоянию на субботу, 23 сентября, идут активные боевые действия, контрнаступление украинских защитников происходит полным ходом. Таким образом, ВСУ имеют успехи на таких направлениях передовой, как:

Сватовский — ситуация у Новоегоровки после последних штурмов врага снова стабилизировалась. В общем, на участке враг усиливает артиллерийское влияние.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Бахмутский — враг отброшен от Клещеевки, а бои идут уже на железнодорожном полотне. Враг пробовал улучшить тактическое положение возле Железнянского и Берховки, по предварительной информации успеха не имел, бои продолжаются.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Запорожский — обновлен район южнее Новопокровки, где продолжаются тяжелые встречные бои. Аналогичная ситуация к юго-западу от Вербового.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Российские войска ведут наступательные действия в Донецкой и Луганской областях по состоянию на 23.09.2023. ВСУ провели 26 боевых столкновений с российскими оккупантами:

на северо-восток к Григоровке и вблизи Андреевки на Бахмутском направлении, также у Клещеевки продолжаются тяжелые бои в районе железной дороги;

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Марьинки и Красногоровки на Марьинском направлении,

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Никольского на Бердянском направлении,

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Малой Токмачки и Роботино на Запорожском направлении.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские военные по состоянию на 23.09.2023 продолжили штурм под Бахмутом и продвинулись юго-восточнее Клещеевки (7 км юго-западнее Бахмута).

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

По состоянию на сегодня, 23 сентября, украинские войска продолжили наступательные действия на Запорожском направлении и продвинулись к северу от Новопрокоповки (14 км к югу от Орехова). Российский военкор заявил, что ВСУ удалось продвинуться к северу от поселка примерно на 800 метров.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 23 сентября 2023 года

Актуальная сводка Генштаба ВСУ по состоянию на данный момент, 23 сентября 2023 года, еще не обнародована. Однако по состоянию на вечер, 22 сентября, речь идет о следующем:

За сутки произошло 25 боевых столкновений. Оккупанты нанесли пять ракетных и 40 авиационных ударов, совершили 19 обстрелов с РСЗО. В результате российских атак пострадало мирное население Юрковки Запорожской области и Кременчуга Полтавской области. Есть разрушение гражданской инфраструктуры.

Вертолет украинских военных. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Отмечается, что оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. Оккупанты продолжают наносить удары по прифронтовым населенным пунктам, применяя различные виды вооружения — авиацию, артиллерию и минометы.

На Бахмутском направлении Силы обороны успешно отразили атаки оккупантов в районах Миньковки, Орехово-Василевки и Григорьевки Донецкой области. Враг пытался восстановить утраченное положение вблизи Андреевки Донецкой области, но безуспешно.

На Авдеевском направлении Силы обороны отразили атаку противника в районе Северного Донецкой области. На Марьинском направлении в течение суток наши защитники успешно отразили 11 атак оккупантов вблизи Марьинки и Красногоровки Донецкой области. На Запорожском направлении Силы обороны успешно отразили атаку врага возле Роботино Запорожской области.

Украинские защитники совершают обстрелы вражеских позиций. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

"В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", — сообщили в вечерней сводке.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удар по штабу командования Черноморского флота РФ в Севастополе. Также было осуществлено 12 ударов по оккупантам и их технике, в том числе четыре по ЗРК. Ракетные войска поразили два ЗРК противника и четыре артиллерийских средства.

Подразделениями ракетных войск поражены 2 зенитно-ракетных комплекса и 4 артиллерийских средства противника.

Украинские военные на боевом задании. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, что зима и погодные условия не повлияют на темпы контрнаступления ВСУ. Главный прорыв Украины еще впереди.