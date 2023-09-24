Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 24.09.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 24 вересня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 24 вересня.

Читайте також:

DeepState

Станом на неділю, 24 вересня, немає нових карт DeepState. Ми одразу оприлюднимо інформацію, коли вона з'явиться, а поки нагадаємо ключові моменти станом на 23.09.2023 на таких напрямках фронту:

Сватівський — ситуація біля Новоєгорівки після останніх штурмів ворога знову стабілізувалася. Загалом на ділянці ворог посилює артилерійський вплив.

Бахмутський — ворога відкинуто від Кліщіївки, а бої йдуть вже на залізничному полотні. Ворог пробував покращити тактичне положення біля Залізнянського та Берхівки, за попередньою інформацією успіху не мав, бої тривають.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Запорізький — оновлено район південніше Новопокровки, де тривають важкі зустрічні бої. Аналогічна ситуація на південного заходу від Вербового.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Українські військові станом на сьогодні, 24 вересня, прорвали оборону росіян у Вербовому на Запорізькому напрямку. Також відбулися бойові зіткнення біля Роботиного.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Зокрема Сили оборони України провели близько 30 бойових зіткнень з російськими військами поблизу:

Міньківки, Оріхово-Василівки, Григорівки та Андріївки на Бахмутському напрямку;

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Авдіївки та Сєверного на Авдіївському напрямку;

Мар'їнки та Красногорівки на Мар'їнському напрямку.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що українські військові станом на 24.09.2023 наступали на Запорізькому напрямку та мають значні успіхи. Так, ЗСУ просунулися на північ від Новопрокопівки (14 км на південь від Оріхова).

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Оперативна ситуація в Україні станом на 24 вересня 2023 року

Актуальне зведення Генштабу ЗСУ станом на зараз, 24 вересня 2023 року:

За добу відбулося понад 20 бойових зіткнень. Окупанти завдали п'ять ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснили 38 обстрілів з РСЗВ, внаслідок чого є загиблі та поранені, а також пошкодження цивільної інфраструктури.

"Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на Лиманському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки російських окупантів в районі Білогорівки Донецької області.

Український захисник цілиться в ворога. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

На Бахмутському напрямку ворог намагався відновити втрачене положення поблизу Кліщіївки Донецької області, але безуспішно.

"Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах", — повідомляють у Генштабі.

На Авдіївському напрямку українські захисники тримають оборону на зайнятих рубежах. ЗСУ відбили атаки ворога біля Авдіївки Донецької області.

Техніка українських військових на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

На Мар’їнському напрямку окупанти безуспішно намагалися наступати в районі Мар’їнки та Побєди Донецької області. Там упродовж доби ворог здійснив понад 10 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

Також ЗСУ продовжують наступати на Мелітопольському напрямку — біля Вербового Запорізької області.

За добу авіація Сил оборони завдала дев'ять ударів по окупантах та їх техніці, зокрема сім — по ЗРК ворога.

"Підрозділами ракетних військ уражено 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 зенітно-ракетний комплекс, 8 артилерійських засобів та 1 радіолокаційну станцію противника", — додали в Генштабі.

Українські захисники на фронті. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, що в мережі оприлюднили відео, як українські захисники звільняли населений пункт Кліщіївка на Донеччині. Запеклі бої з окупантами вели військові 4 служби Головного управління розвідки Міноборони України.