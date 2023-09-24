Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 24.09.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий на утро 24 сентября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 24 сентября.

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DeepState

По состоянию на воскресенье, 24 сентября, нет новых карт DeepState. Мы сразу обнародуем информацию, когда она появится, а пока напомним ключевые моменты по состоянию на 23.09.2023 по следующим направлениям фронта:

Сватовский — ситуация у Новоегоровки после последних штурмов врага снова стабилизировалась. В общем, на участке враг усиливает артиллерийское влияние.

Бахмутский — враг отброшен от Клещеевки, а бои идут уже на железнодорожном полотне. Враг пробовал улучшить тактическое положение возле Железнянского и Берховки, по предварительной информации успеха не имел, бои продолжаются.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Запорожский — обновлен район южнее Новопокровки, где продолжаются тяжелые встречные бои. Аналогичная ситуация к юго-западу от Вербового.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Украинские военные по состоянию на сегодня, 24 сентября, прорвали оборону россиян в Вербовом на Запорожском направлении. Также произошли боевые столкновения у Роботино.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

В частности, Силы обороны Украины провели около 30 боевых столкновений с российскими войсками вблизи:

Миньковки, Орехово-Василевки, Григоровки и Андреевки на Бахмутском направлении;

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Авдеевки и Северного на Авдеевском направлении;

Марьинки и Красногоровки на Марьинском направлении.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские военные на 24.09.2023 наступали на Запорожском направлении и имеют значительные успехи. Так, ВСУ продвинулись севернее Новопрокоповки (14 км к югу от Орехова).

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 24 сентября 2023 года

Актуальное возведение Генштаба ВСУ по состоянию на 24 сентября 2023 года:

За сутки произошло более 20 боевых столкновений. Оккупанты нанесли пять ракетных и 57 авиационных ударов, совершили 38 обстрелов с РСЗО, в результате чего есть погибшие и раненые, а также повреждения гражданской инфраструктуры.

"Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на Лиманском направлении Силы обороны успешно отразили атаки российских оккупантов в районе Белогоровки Донецкой области.

Украинский защитник целится во врага. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

На Бахмутском направлении враг пытался восстановить утраченное положение вблизи Клещиевки Донецкой области, но безуспешно.

"Силы обороны продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах", — сообщают в Генштабе.

На Авдеевском направлении украинские защитники держат оборону на занятых рубежах. ВСУ отразили атаки врага возле Авдеевки Донецкой области.

Техника украинских военных на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

На Марьинском направлении оккупанты безуспешно пытались наступать в районе Марьинки и Победы Донецкой области. Там за сутки враг предпринял более 10 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

Также ВСУ продолжают наступать на Мелитопольском направлении возле Вербового Запорожской области.

За сутки авиация Сил обороны нанесла девять ударов по оккупантам и их технике, в том числе семь — по ЗРК врага.

"Подразделениями ракетных войск поражен 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 зенитно-ракетный комплекс, 8 артиллерийских средств и 1 радиолокационная станция противника", — добавили в Генштабе.

Украинские защитники на фронте. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, что в сети обнародовали видео, как украинские защитники освобождали населенный пункт Клещеевка Донецкой области. Упорные бои с оккупантами вели военные 4 службы Главного управления разведки Минобороны Украины.