Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 24.09.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 24 сентября
Появились актуальные карты боевых действий на утро 24 сентября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 24 сентября.
DeepState
По состоянию на воскресенье, 24 сентября, нет новых карт DeepState. Мы сразу обнародуем информацию, когда она появится, а пока напомним ключевые моменты по состоянию на 23.09.2023 по следующим направлениям фронта:
Сватовский — ситуация у Новоегоровки после последних штурмов врага снова стабилизировалась. В общем, на участке враг усиливает артиллерийское влияние.
Бахмутский — враг отброшен от Клещеевки, а бои идут уже на железнодорожном полотне. Враг пробовал улучшить тактическое положение возле Железнянского и Берховки, по предварительной информации успеха не имел, бои продолжаются.
Запорожский — обновлен район южнее Новопокровки, где продолжаются тяжелые встречные бои. Аналогичная ситуация к юго-западу от Вербового.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
Украинские военные по состоянию на сегодня, 24 сентября, прорвали оборону россиян в Вербовом на Запорожском направлении. Также произошли боевые столкновения у Роботино.
В частности, Силы обороны Украины провели около 30 боевых столкновений с российскими войсками вблизи:
- Миньковки, Орехово-Василевки, Григоровки и Андреевки на Бахмутском направлении;
- Авдеевки и Северного на Авдеевском направлении;
- Марьинки и Красногоровки на Марьинском направлении.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские военные на 24.09.2023 наступали на Запорожском направлении и имеют значительные успехи. Так, ВСУ продвинулись севернее Новопрокоповки (14 км к югу от Орехова).
Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 24 сентября 2023 года
Актуальное возведение Генштаба ВСУ по состоянию на 24 сентября 2023 года:
За сутки произошло более 20 боевых столкновений. Оккупанты нанесли пять ракетных и 57 авиационных ударов, совершили 38 обстрелов с РСЗО, в результате чего есть погибшие и раненые, а также повреждения гражданской инфраструктуры.
"Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на Лиманском направлении Силы обороны успешно отразили атаки российских оккупантов в районе Белогоровки Донецкой области.
На Бахмутском направлении враг пытался восстановить утраченное положение вблизи Клещиевки Донецкой области, но безуспешно.
"Силы обороны продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах", — сообщают в Генштабе.
На Авдеевском направлении украинские защитники держат оборону на занятых рубежах. ВСУ отразили атаки врага возле Авдеевки Донецкой области.
На Марьинском направлении оккупанты безуспешно пытались наступать в районе Марьинки и Победы Донецкой области. Там за сутки враг предпринял более 10 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.
Также ВСУ продолжают наступать на Мелитопольском направлении возле Вербового Запорожской области.
За сутки авиация Сил обороны нанесла девять ударов по оккупантам и их технике, в том числе семь — по ЗРК врага.
"Подразделениями ракетных войск поражен 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 зенитно-ракетный комплекс, 8 артиллерийских средств и 1 радиолокационная станция противника", — добавили в Генштабе.
Напомним, что в сети обнародовали видео, как украинские защитники освобождали населенный пункт Клещеевка Донецкой области. Упорные бои с оккупантами вели военные 4 службы Главного управления разведки Минобороны Украины.