Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 26.09.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 26 вересня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 26 вересня.

Читайте також:

DeepState

Станом на 26.09.2023 оперативна ситуація на сході та півдні України залишається складною.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів неподалік Синьківки, Іванівки, Кислівки Харківської області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманському напрямку авіаційних ударів ворога зазнали населені пункти:

Надія;

Невське;

Білогорівка Луганської області;

Спірне;

Васюківка Донецької області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаку противника в районі Кліщіївки Донецької області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Станом на сьогодні, 26 вересня, на Авдіївському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

На Мар’їнському напрямку впродовж доби наші захисники успішно відбили 7 атак ворога безпосередньо в районі Мар’їнки Донецької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що станом на вівторок, 26 вересня, українські війська продовжували наступальні дії під Бахмутом, але підтверджених успіхів не досягли.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Українські сили вели наступальні операції в районі західного кордону Донецької та східної Запорізької областей, але не просунулися.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Оперативна ситуація в Україні станом на 26 вересня 2023 року

Актуального зведення Генштабу ЗСУ станом на зараз, 26 вересня 2023 року, ще нема. Як будуть оновлені дані, ми відразу їх оприлюднимо. А поки ситуація станом на 18:00 25 вересня.

Ситуація залишається складною. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстрілювати населені пункти з території РФ.

Бійці ЗСУ нищать ворога. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські захисники успішно відбили 7 ворожих атак у околицях Мар'їнки (Донецька область).

Українські воїни готові до бою. Фото: Головне управління розвідки

Водночас Сили оборони України продовжують проводити наступальну операцію в районі Мелітополя та наступ поблизу Бахмута, завдаючи ворогу втрат у живій силі та техніці.

Нагадаємо, у Чорному морі значно збільшилась кількість ворожих кораблів. Крім того, ворог вивів на бойове чергування додатковий ракетоносій. У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 7 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 12 ракет.