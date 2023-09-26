Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 26.09.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий на утро 26 сентября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 26 сентября.

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DeepState

По состоянию на 26.09.2023 г. оперативная ситуация на востоке и юге Украины остается сложной.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары неподалеку от Синьковки, Ивановки, Кисловки Харьковской области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманском направлении авиационным ударам врага подверглись населенные пункты:

Надежда;

Невское;

Белогоровка Луганской области;

Спорное;

Васюковка Донецкой области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили атаку противника в районе Клещиевки Донецкой области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

На сегодня, 26 сентября, на Авдеевском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

На Марьинском направлении на протяжении суток наши защитники успешно отразили 7 атак врага непосредственно в районе Марьинки Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что по состоянию на вторник, 26 сентября, украинские войска продолжали наступательные действия под Бахмутом, но подтвержденных успехов не добились.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские силы вели наступательные операции в районе западной границы Донецкой и Запорожской областей, но не продвинулись.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 26 сентября 2023 года

Актуального отчета Генштаба ВСУ по состоянию на данный момент, 26 сентября 2023 года, еще нет. Как будут обновлены данные, мы сразу их обнародуем. А пока ситуация по состоянию на 18.00 25 сентября.

Ситуация остается сложной. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстреливать населенные пункты с территории РФ.

Бойцы ВСУ уничтожают врага. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские защитники успешно отразили 7 вражеских атак в окрестностях Марьинки (Донецкая область).

Украинские воины готовы к бою. Фото: Главное управление разведки

В то же время Силы обороны Украины продолжают проводить наступательную операцию в районе Мелитополя и наступление близ Бахмута, нанося врагу потери в живой силе и технике.

Напомним, в Черном море значительно увеличилось количество вражеских кораблей. Кроме того, враг вывел на боевое дежурство дополнительный ракетоноситель. В Черном море на боевом дежурстве находится 7 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 12 ракет.