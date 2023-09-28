Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 28.09.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 28 вересня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 28 вересня.

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DeepState

Станом на 28.09.2023 немає оновлень у картах DeepState. Ми одразу оприлюднимо нову інформацію, як тільки вона з'явиться, а поки що нагадаємо події з кількох напрямків передової станом на 27 вересня.

Бахмутський — тривають вкрай важкі бої біля залізничного полотна на схід від Кліщіївки.

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

Запорізький — бої тривають на захід та південь від Роботиного, а також на захід та південний захід від Вербового. Загалом ситуація без кардинальних змін, хоча деякі просування є, але потрібен час на закріплення.

Карта бойових дій на Запорізькому напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Російські окупанти станом на сьогодні, 28 вересня, намагаються наступати в Донецькій і Луганській областях, проте безуспішно. Українські захисники провели 26 бойових зіткнень з росіянами поблизу:

Сєверного Донецької області на Авдіївському напрямку,

Карта бойових дій на Авдіївському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

Мар'їнки Донецької області на Мар'їнському напрямку,

Карта бойових дій на Мар'їнському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

на південь до Новодарівки Запорізької області на Бердянському напрямку.

Карта бойових дій на Бердянському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що українські військові станом на четвер, 28 вересня, продовжують наступати на Бахмутському напрямку та мають успіхи. Так, ЗСУ незначно просунулися на схід від Оріхово-Василівки (10 км на північний захід від Бахмута).

Начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що українські бійці досягли успіху в напрямку Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута), Одрадівки (7 км на південь від Бахмута) та Шумів (22 км на південний захід від Бахмута).

Своєю чергою в ДПСУ зазначили, що українські військові продовжують просуватися на Бахмутському напрямку та тримають оборону нещодавно відвойованих позицій.

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від ISW. Фото: інфографіка ISW

ЗСУ станом на сьогодні, 28 вересня, продовжують контрнаступати на Запорізькому напрямку та мають успіх. Так, українські захисники вийшли на лінію окопів на захід від Вербового (16 км на південний схід від Оріхова).

Карта бойових дій на Запорізькому напрямку від ISW. Фото: інфографіка ISW

Оперативна ситуація в Україні станом на 28 вересня 2023 року

Актуального зведення Генштабу ЗСУ станом на зараз, 28 вересня 2023 року, наразі немає. Як тільки будуть оновлені дані, ми одразу їх оприлюднимо. Тож нагадаємо ситуацію на передовій станом на вечір 27 вересня 2023 року:

За добу сталося 14 бойових зіткнень. Зазначається, що оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Українські захисники нищать ворога на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

ЗСУ успішно відбили атаки російських окупантів на таких напрямках фронту:

на Бахмутському — в районі Григорівки Донецької області;

на Мар’їнському — 8 атак безпосередньо в районі Мар’їнки Донецької області;

на Шахтарському — в районі Рівнополя Донецької області.

Ворог продовжує завдавати ударів по прифронтових населених пунктах України на всіх напрямках передової, використовуючи для цього авіацію, міномети та артилерію.

"Водночас Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", — йдеться в повідомленні.

Військова техніка українських бійців. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За день авіація Сил оборони завдала сім ударів по окупантах та їх військовій техніці. Також українські бійці ліквідували два розвідувальних БпЛА ворога.

"Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по зенітно-ракетному комплексу С-300 та 6 артилерійських засобах противника", — додали в Генштабі.

Українські військові під час наступу. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, що українські війська продовжують свій контрнаступ у Донецькій області на півдні від Бахмута. Лише за попередню добу там відбулось 12 бойових зіткнень та окупанти 580 разів відкривали вогонь.