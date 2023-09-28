Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 28.09.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 28 сентября
Появились актуальные карты боевых действий на утро 28 сентября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 28 сентября.
DeepState
По состоянию на 28.09.2023 нет обновлений в картах DeepState. Мы сразу обнародуем новую информацию, как только она появится, а пока напомним события по нескольким направлениям передовой по состоянию на 27 сентября.
Бахмутский — продолжаются крайне тяжелые бои у железнодорожного полотна к востоку от Клещеевки.
Запорожский — бои продолжаются к западу и югу от Роботино, а также к западу и юго-западу от Вербового. В общем, ситуация без кардинальных изменений, хотя некоторые продвижения есть, но нужно время на закрепление.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
Российские оккупанты по состоянию на сегодня, 28 сентября, пытаются наступать в Донецкой и Луганской областях, однако безуспешно. Украинские защитники провели 26 боевых столкновений с россиянами поблизости:
- Северного Донецкой области на Авдеевском направлении,
- Марьинки Донецкой области на Марьинском направлении,
- к югу до Новодаровки Запорожской области на Бердянском направлении.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские военные по состоянию на четверг, 28 сентября, продолжают наступать на Бахмутском направлении и преуспевают. Так, ВСУ незначительно продвинулись к востоку от Орехово-Василевки (10 км северо-западнее Бахмута).
Начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш заявил, что украинские бойцы добились успеха в направлении Клещеевки (7 км к юго-западу от Бахмута), Одрадовки (7 км к югу от Бахмута) и Шумов (22 км к юго-западу от Бахмута).
В свою очередь в ГНСУ отметили, что украинские военные продолжают продвигаться на Бахмутском направлении и держат оборону недавно отвоеванных позиций.
ВСУ по состоянию на сегодня, 28 сентября, продолжают контрнаступать на Запорожском направлении и преуспевают. Так, украинские защитники вышли на линию окопов к западу от Вербового (16 км к юго-востоку от Орехова).
Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 28 сентября 2023 года
Актуального сведения Генштаба ВСУ по состоянию на данный момент, 28 сентября 2023 года, пока нет. Как только будут обновлены данные, мы сразу их обнародуем. Так что напомним ситуацию на передовой по состоянию на вечер 27 сентября 2023 года:
За сутки произошло 14 боевых столкновений. Отмечается, что оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.
ВСУ успешно отразили атаки российских оккупантов на следующих направлениях фронта:
- на Бахмутском — в районе Григоровки Донецкой области;
- на Марьинском — 8 атак непосредственно в районе Марьинки Донецкой области;
- на Шахтерском — в районе Ровнополья Донецкой области.
Враг продолжает наносить удары по прифронтовым населенным пунктам Украины на всех направлениях передовой, используя для этого авиацию, минометы и артиллерию.
"В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", — говорится в сообщении.
За день авиация Сил обороны нанесла семь ударов по оккупантам и их военной технике. Также украинские бойцы ликвидировали два разведывательных БпЛА врага.
"Подразделениями ракетных войск нанесены поражения по зенитно-ракетному комплексу С-300 и 6 артиллерийских средствах противника", — добавили в Генштабе.
Напомним, что украинские войска продолжают свое контрнаступление в Донецкой области к югу от Бахмута. Только за предыдущие сутки там произошло 12 боевых столкновений и оккупанты 580 раз открывали огонь.