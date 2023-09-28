Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 28.09.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий на утро 28 сентября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 28 сентября.

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DeepState

По состоянию на 28.09.2023 нет обновлений в картах DeepState. Мы сразу обнародуем новую информацию, как только она появится, а пока напомним события по нескольким направлениям передовой по состоянию на 27 сентября.

Бахмутский — продолжаются крайне тяжелые бои у железнодорожного полотна к востоку от Клещеевки.

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Запорожский — бои продолжаются к западу и югу от Роботино, а также к западу и юго-западу от Вербового. В общем, ситуация без кардинальных изменений, хотя некоторые продвижения есть, но нужно время на закрепление.

Карта боевых действий в Запорожском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Российские оккупанты по состоянию на сегодня, 28 сентября, пытаются наступать в Донецкой и Луганской областях, однако безуспешно. Украинские защитники провели 26 боевых столкновений с россиянами поблизости:

Северного Донецкой области на Авдеевском направлении,

Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Марьинки Донецкой области на Марьинском направлении,

Карта боевых действий на Марьинском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

к югу до Новодаровки Запорожской области на Бердянском направлении.

Карта боевых действий на Бердянском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские военные по состоянию на четверг, 28 сентября, продолжают наступать на Бахмутском направлении и преуспевают. Так, ВСУ незначительно продвинулись к востоку от Орехово-Василевки (10 км северо-западнее Бахмута).

Начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш заявил, что украинские бойцы добились успеха в направлении Клещеевки (7 км к юго-западу от Бахмута), Одрадовки (7 км к югу от Бахмута) и Шумов (22 км к юго-западу от Бахмута).

В свою очередь в ГНСУ отметили, что украинские военные продолжают продвигаться на Бахмутском направлении и держат оборону недавно отвоеванных позиций.

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

ВСУ по состоянию на сегодня, 28 сентября, продолжают контрнаступать на Запорожском направлении и преуспевают. Так, украинские защитники вышли на линию окопов к западу от Вербового (16 км к юго-востоку от Орехова).

Карта боевых действий на Запорожском направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 28 сентября 2023 года

Актуального сведения Генштаба ВСУ по состоянию на данный момент, 28 сентября 2023 года, пока нет. Как только будут обновлены данные, мы сразу их обнародуем. Так что напомним ситуацию на передовой по состоянию на вечер 27 сентября 2023 года:

За сутки произошло 14 боевых столкновений. Отмечается, что оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

Украинские защитники уничтожают врага на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

ВСУ успешно отразили атаки российских оккупантов на следующих направлениях фронта:

на Бахмутском — в районе Григоровки Донецкой области;

на Марьинском — 8 атак непосредственно в районе Марьинки Донецкой области;

на Шахтерском — в районе Ровнополья Донецкой области.

Враг продолжает наносить удары по прифронтовым населенным пунктам Украины на всех направлениях передовой, используя для этого авиацию, минометы и артиллерию.

"В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", — говорится в сообщении.

Военная техника украинских бойцов. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За день авиация Сил обороны нанесла семь ударов по оккупантам и их военной технике. Также украинские бойцы ликвидировали два разведывательных БпЛА врага.

"Подразделениями ракетных войск нанесены поражения по зенитно-ракетному комплексу С-300 и 6 артиллерийских средствах противника", — добавили в Генштабе.

Украинские военные во время наступления. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, что украинские войска продолжают свое контрнаступление в Донецкой области к югу от Бахмута. Только за предыдущие сутки там произошло 12 боевых столкновений и оккупанты 580 раз открывали огонь.