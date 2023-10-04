Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 04.10.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 4 жовтня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 4 жовтня.

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DeepState

Станом на 04.10.2023 російські окупанти не припиняють спроби наступу, однак це їм не вдається. Українські військові міцно тримають оборону, відбиваючи удари ворога.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів біля Петропавлівки, Сенькового, Синьківки Харківської області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили близько 10 атак ворога в районі Макіївки Луганської області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Станом на сьогодні, 4 жовтня, ЗСУ продовжують відкидати ворога.

На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили всі атаки ворога в районі Первомайського Донецької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

На Мар’їнському напрямку протягом доби Сили оборони успішно відбили 10 атак в районі Мар’їнки Донецької області та атаку ворога в районі Красногорівки Донецької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що станом на 4 жовтня українські війська продовжували наступальні дії поблизу Бахмута та на заході Запорізької області.

Російські війська просунулися в напрямку Куп’янська та Кремінної та продовжили наступ на лінії Сватове-Кремінна.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Російські війська продовжили наземні атаки поблизу Бахмута, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Російські війська продовжували наступальні операції в західній Запорізькій області та, як повідомляється, просунулися.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Оперативна ситуація в Україні станом на 4 жовтня 2023 року

Актуального зведення Генштабу ЗСУ станом на зараз, 4 жовтня 2023 року, наразі немає. Як тільки будуть оновлені дані, ми одразу їх оприлюднимо. Тож, нагадаємо ситуацію на передовій станом на вечір, 3 жовтня 2023 року.

Оперативна ситуація на сході та півдні України залишається складною.

На Шахтарському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Водяне, Урожайне, Шахтарське Донецької області.

Бійці ЗСУ проводять тренування. Фото: Генштаб ЗСУ

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

Боєць ЗСУ на тренуванні. Фото: Генштаб ЗСУ

Водночас, Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо, у Пентагоні закликають Конгрес поновити військову допомогу Україні. Наразі оборонне відомство США має 5,4 мільярда доларів для цього, що вистачить десь на шість місяців, якщо обсяги витрат будуть такими ж, як зараз.