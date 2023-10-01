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Росія виділить для довготривалої війни проти України третину держбюджету, — розвідка Британії

1 жовтня 2023 14:07
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Росія виділить для довготривалої війни проти України третину держбюджету, — розвідка Британії
Російські військові. Фото: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Росія готується до тривалої війни проти України. Для продовження агресивних бойових дій уряд держави-агресора хоче виділити третину держбюджету.

Про це повідомили у розвідці Великої Британії.

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Згідно з документами міністерства фінансів Росії, Кремль планує спрямувати 30% загальних видатків держбюджету на війну у 2024 році.

"Повна інформація про російські витрати на оборону завжди засекречена, але ці цифри свідчать про те, що Росія готується до подальших багатьох років бойових дій в Україні", — наголошують у британській розвідці.

Звіт британської розвідки
Звіт британської розвідки. Фото: Скриншот

Раніше ми розповідали, що Кремль готується підвищити тариф на газ для населення на 20%. Це буде найбільше зростання цін на блакитне паливо для громадян Росії за останні 11 років. Таким чином, влада РФ намагається компенсувати дефіцит у бюджеті Газпрому.

Нагадуємо, що два населені пункти в Запорізькій області, які Україна успішно звільнила, вказують на можливе послаблення російської армії, які займали ці території. Це сталося через те, що ЗСУ на заході області просунулися вперед, зменшивши оборонну спроможність російських військ на цій лінії фронту.

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