Россия выделит для долгосрочной войны против Украины треть госбюджета, — разведка Британии

Российские военные. Фото: росСМИ

Россия готовится к продолжительной войне против Украины. Для продления агрессивных боевых действий правительство государства-агрессора хочет выделить треть госбюджета.

Об этом сообщили в разведке Великобритании.

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Согласно документам министерства финансов России, Кремль планирует направить 30% общих расходов госбюджета на войну в 2024 году.

"Полная информация о российских расходах на оборону всегда засекречена, но эти цифры свидетельствуют о том, что Россия готовится к дальнейшим многим годам боевых действий в Украине", — отмечают в британской разведке.

Отчет британской разведки. Фото: Скриншот

Ранее мы говорили, что Кремль готовится повысить тариф на газ для населения на 20%. Это будет самый большой рост цен на голубое топливо для граждан России за последние 11 лет. Таким образом, власти РФ пытаются компенсировать дефицит в бюджете Газпрома.

Напоминаем, что два населенных пункта в Запорожской области, которые Украина успешно уволила, указывают на возможное ослабление российской армии, занимавшей эти территории. Это произошло из-за того, что ВСУ на западе области продвинулись вперед, уменьшив оборонную способность российских войск на этой линии фронта.