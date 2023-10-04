Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 4 октября arrow

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 4 октября

4 октября 2023 07:35
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 04.10.2023: DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Появились актуальные карты боевых действий на утро 4 октября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 4 октября.

Читайте также:

DeepState

По состоянию на 04.10.2023 российские оккупанты не прекращают попытки наступления, однако это им не удается. Украинские военные крепко держат оборону, отражая удары врага.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары возле Петропавловки, Сенькового, Синьковки Харьковской области.

Карта боевых действий на 4 октября
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманском направлении Силы обороны отразили около 10 атак врага в районе Макеевки Луганской области.

Карта боевых действий на 4 октября
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области.

Карта боевых действий на 4 октября
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

На сегодня, 4 октября, ВСУ продолжают отбивать врага.

На Авдеевском направлении Силы обороны отразили все атаки врага в районе Первомайского Донецкой области.

Карта боевых действий на 4 октября
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отразили 10 атак в районе Марьинки Донецкой области и атаку врага в Красногоровке Донецкой области.

Карта боевых действий на 4 октября
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что на 4 октября украинские войска продолжали наступательные действия вблизи Бахмута и на западе Запорожской области.

Российские войска продвинулись в направлении Купянска и Кременной и продолжили наступление на линии Сватово-Кременная.

Карта боевых действий по состоянию на 4 октября
Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Российские войска продолжили наземные атаки вблизи Бахмута, но не добились никаких подтвержденных успехов.

Карта боевых действий по состоянию на 4 октября
Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Российские войска продолжали наступательные операции в западной Запорожской области и, как сообщается, продвинулись.

Карта боевых действий по состоянию на 4 октября
Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Оперативная ситуация в Украине на 4 октября 2023 года

Актуального отчета Генштаба ВСУ по состоянию на данный момент, 4 октября 2023 года, пока нет. Как только будут обновлены данные, мы сразу их обнародуем. Сейчас напомним ситуацию на передовой по состоянию на вечер, 3 октября 2023 года.

Оперативная ситуация на востоке и юге Украины остается сложной.

отчет Генштаба по состоянию на вечер 3 октября

На Шахтерском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Водяное, Урожайное, Шахтерское Донецкой области.

Бойцы ВСУ проводят тренировку
Бойцы ВСУ проводят тренировки. Фото: Генштаб ВСУ

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

Бойцы ВСУ проводят тренировку
Боец ВСУ на тренировке. Фото: Генштаб ВСУ

В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении.

Напомним, в Пентагоне призывают Конгресс возобновить военную помощь Украине. В настоящее время оборонное ведомство США имеет 5,4 миллиарда долларов для этого, что хватит примерно на шесть месяцев, если объемы расходов будут такими же, как сейчас.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

None

Меньше, чем обрушенный мост в Киеве: сколько Одесса потратила на войну в 2023 году

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

Новость с видео

19:13В Севастополе раздались мощные взрывы

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз