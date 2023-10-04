Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 04.10.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий на утро 4 октября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 4 октября.

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DeepState

По состоянию на 04.10.2023 российские оккупанты не прекращают попытки наступления, однако это им не удается. Украинские военные крепко держат оборону, отражая удары врага.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары возле Петропавловки, Сенькового, Синьковки Харьковской области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманском направлении Силы обороны отразили около 10 атак врага в районе Макеевки Луганской области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

На сегодня, 4 октября, ВСУ продолжают отбивать врага.

На Авдеевском направлении Силы обороны отразили все атаки врага в районе Первомайского Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отразили 10 атак в районе Марьинки Донецкой области и атаку врага в Красногоровке Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что на 4 октября украинские войска продолжали наступательные действия вблизи Бахмута и на западе Запорожской области.

Российские войска продвинулись в направлении Купянска и Кременной и продолжили наступление на линии Сватово-Кременная.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Российские войска продолжили наземные атаки вблизи Бахмута, но не добились никаких подтвержденных успехов.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Российские войска продолжали наступательные операции в западной Запорожской области и, как сообщается, продвинулись.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Оперативная ситуация в Украине на 4 октября 2023 года

Актуального отчета Генштаба ВСУ по состоянию на данный момент, 4 октября 2023 года, пока нет. Как только будут обновлены данные, мы сразу их обнародуем. Сейчас напомним ситуацию на передовой по состоянию на вечер, 3 октября 2023 года.

Оперативная ситуация на востоке и юге Украины остается сложной.

На Шахтерском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Водяное, Урожайное, Шахтерское Донецкой области.

Бойцы ВСУ проводят тренировки. Фото: Генштаб ВСУ

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

Боец ВСУ на тренировке. Фото: Генштаб ВСУ

В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении.

Напомним, в Пентагоне призывают Конгресс возобновить военную помощь Украине. В настоящее время оборонное ведомство США имеет 5,4 миллиарда долларов для этого, что хватит примерно на шесть месяцев, если объемы расходов будут такими же, как сейчас.