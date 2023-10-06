Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 06.10.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 6 жовтня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 6 жовтня.

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DeepState

ЗСУ продовжують відбивати атаки ворога та штурмувати його позиції. Станом на п'ятницю, 6 жовтня, українські захисники мають успіхи на таких напрямках передової:

Сватівський — ворог намагається атакувати східніше Макіївки.

Карта бойових дій на Сватівському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

Бахмутський — важкі бої йдуть за залізницею на схід від Андріївки, ЗСУ мають там успіх. Уточнено район Богданівки. Уточнюється район Спірне — Веселе.

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

Авдіївський — ворог безуспішно намагався відбити позиції біля Первомайського.

Карта бойових дій на Авдіївському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

Мар'їнський — тривають бої в Мар'їнці та північніше міста. ЛБЗ південніше Новомихайлівки також уточнюється.

Карта бойових дій на Мар'їнському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

Запорізький — окупанти вводять чергові резерви в Новопрокопівці та намагаються утриматися на висотах біля Вербового. Ситуація дуже динамічна.

Карта бойових дій на Запорізькому напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Окупанти не перестають наступати станом на сьогодні, 6 жовтня. ЗСУ вміло дали відсіч ворогу, провівши 57 бойових зіткнень з ним:

на схід до Макіївки Луганської області та на північний захід до Діброви Донецької області на Сватівському напрямку;

Карта бойових дій на Сватівському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

поблизу Григорівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області на Бахмутському напрямку;

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

біля Авдіївки та Ласточкиного Донецької області на Авдіївському напрямку;

Карта бойових дій на Авдіївському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

Мар'їнки та Красногорівки Донецької області на Мар'їнському напрямку;

Карта бойових дій на Мар'їнському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

поблизу Золотої Ниви та Рівнополя Донецької області, а також Новодарівки Запорізької області на Бердянському напрямку;

Карта бойових дій на Бердянському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

в районі Вербового та Роботиного Запорізької області на Запорізькому напрямку.

Карта бойових дій на Запорізькому напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що ЗСУ станом на 06.10.2023 наступають на Бахмутському напрямку і, мають успіхи. Так, українські сили досягли невідомого успіху на схід від Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута).

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від ISW. Фото: інфографіка ISW

Українські війська станом на сьогодні, 6 жовтня, наступали на Запорізькому напрямку та дещо просунулися — ЗСУ досягли часткового успіху на захід від Роботиного (10 км на південь від Оріхова).

Карта бойових дій на Запорізькому напрямку від ISW. Фото: інфографіка ISW

Оперативна ситуація в Україні станом на 6 жовтня 2023 року

Актуального зведення Генштабу ЗСУ станом на зараз, 6 жовтня 2023 року, наразі немає. Як тільки будуть оновлені дані, ми одразу їх оприлюднимо. Тож нагадаємо ситуацію на передовій станом на вечір, 5 жовтня 2023 року.

За добу українські захисники провели 30 бойових зіткнень з російськими окупантами. Оперативна обстановка досі є складною на сході та півдні України. Окрім постійних спроб наступу, ворог також завдає ударів по прифронтових населених пунктах на всіх напрямках передової, використовуючи для цього різні види озброєння, зокрема, міномети, артилерію та авіацію.

Українські військові планують штурм позицій ворога. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Сили оборони України успішно відбили атаки росіян на таких напрямках фронту:

на Лиманському — 4 атаки в районі східніше Макіївки Луганської області;

— 4 атаки в районі східніше Макіївки Луганської області; на Авдіївському — біля Авдіївки Донецької області;

— біля Авдіївки Донецької області; на Мар’їнському — понад 10 атак поблизу Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області;

— понад 10 атак поблизу Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області; на Шахтарському — в районі Золотої Ниви та Водяного Донецької області;

— в районі Золотої Ниви та Водяного Донецької області; на Запорізькому — південно-східніше Роботиного Запорізької області;

— південно-східніше Роботиного Запорізької області; на Бахмутському — в районі східніше Диліївки Донецької області. Також ЗСУ мали успіх східніше Андріївки.

Український захисник готується до бойового завдання. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Водночас Сили оборони України продовжують наступати на Мелітопольському напрямку та ведуть наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку.

За добу авіація Сил оборони завдала 12 ударів по окупантах та їх військовій техніці, зокрема три удари — по ЗРК ворога.

"Підрозділи ракетних військ уразили вузол зв’язку, зенітно-ракетний комплекс, важку вогнеметну систему, 3 артилерійських засоби та станцію РЕБ противника", — додали в Генштабі.

Військова техніка українських бійців. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, що нещодавно Сили оборони України звільнили Кліщіївку в Донецькій області. Однак у населеному пункті "руській мір" не залишив за собою жодного вцілілого будинку.