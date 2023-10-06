Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 06.10.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальні онлайн-карти бойових дій в Україні: стан фронту на 6 жовтня
З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 6 жовтня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.
Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 6 жовтня.
DeepState
ЗСУ продовжують відбивати атаки ворога та штурмувати його позиції. Станом на п'ятницю, 6 жовтня, українські захисники мають успіхи на таких напрямках передової:
- Сватівський — ворог намагається атакувати східніше Макіївки.
- Бахмутський — важкі бої йдуть за залізницею на схід від Андріївки, ЗСУ мають там успіх. Уточнено район Богданівки. Уточнюється район Спірне — Веселе.
- Авдіївський — ворог безуспішно намагався відбити позиції біля Первомайського.
- Мар'їнський — тривають бої в Мар'їнці та північніше міста. ЛБЗ південніше Новомихайлівки також уточнюється.
- Запорізький — окупанти вводять чергові резерви в Новопрокопівці та намагаються утриматися на висотах біля Вербового. Ситуація дуже динамічна.
Умовні позначки на мапі:
- Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.
- Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.
- Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.
Liveuamap
Окупанти не перестають наступати станом на сьогодні, 6 жовтня. ЗСУ вміло дали відсіч ворогу, провівши 57 бойових зіткнень з ним:
- на схід до Макіївки Луганської області та на північний захід до Діброви Донецької області на Сватівському напрямку;
- поблизу Григорівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області на Бахмутському напрямку;
- біля Авдіївки та Ласточкиного Донецької області на Авдіївському напрямку;
- Мар'їнки та Красногорівки Донецької області на Мар'їнському напрямку;
- поблизу Золотої Ниви та Рівнополя Донецької області, а також Новодарівки Запорізької області на Бердянському напрямку;
- в районі Вербового та Роботиного Запорізької області на Запорізькому напрямку.
Умовні позначки на карті:
- Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.
- Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.
ISW
В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що ЗСУ станом на 06.10.2023 наступають на Бахмутському напрямку і, мають успіхи. Так, українські сили досягли невідомого успіху на схід від Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута).
Українські війська станом на сьогодні, 6 жовтня, наступали на Запорізькому напрямку та дещо просунулися — ЗСУ досягли часткового успіху на захід від Роботиного (10 км на південь від Оріхова).
Оперативна ситуація в Україні станом на 6 жовтня 2023 року
Актуального зведення Генштабу ЗСУ станом на зараз, 6 жовтня 2023 року, наразі немає. Як тільки будуть оновлені дані, ми одразу їх оприлюднимо. Тож нагадаємо ситуацію на передовій станом на вечір, 5 жовтня 2023 року.
За добу українські захисники провели 30 бойових зіткнень з російськими окупантами. Оперативна обстановка досі є складною на сході та півдні України. Окрім постійних спроб наступу, ворог також завдає ударів по прифронтових населених пунктах на всіх напрямках передової, використовуючи для цього різні види озброєння, зокрема, міномети, артилерію та авіацію.
Сили оборони України успішно відбили атаки росіян на таких напрямках фронту:
- на Лиманському — 4 атаки в районі східніше Макіївки Луганської області;
- на Авдіївському — біля Авдіївки Донецької області;
- на Мар’їнському — понад 10 атак поблизу Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області;
- на Шахтарському — в районі Золотої Ниви та Водяного Донецької області;
- на Запорізькому — південно-східніше Роботиного Запорізької області;
- на Бахмутському — в районі східніше Диліївки Донецької області. Також ЗСУ мали успіх східніше Андріївки.
Водночас Сили оборони України продовжують наступати на Мелітопольському напрямку та ведуть наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку.
За добу авіація Сил оборони завдала 12 ударів по окупантах та їх військовій техніці, зокрема три удари — по ЗРК ворога.
"Підрозділи ракетних військ уразили вузол зв’язку, зенітно-ракетний комплекс, важку вогнеметну систему, 3 артилерійських засоби та станцію РЕБ противника", — додали в Генштабі.
Нагадаємо, що нещодавно Сили оборони України звільнили Кліщіївку в Донецькій області. Однак у населеному пункті "руській мір" не залишив за собою жодного вцілілого будинку.