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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 6 октября

6 октября 2023 07:45
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 06.10.2023: DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Появились актуальные карты боевых действий по состоянию на утро 6 октября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 6 октября.

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DeepState

ВСУ продолжают отражать атаки врага и штурмовать его позиции. По состоянию на пятницу, 6 октября, украинские защитники имеют успехи в следующих направлениях:

  • Сватовский — враг пытается атаковать восточнее Макеевки.
Карта боевых действий на Сватовском направлении от Deepstate
Карта боевых действий на Сватовском направлении от Deepstate. Фото: скриншот
  • Бахмутский — тяжелые бои идут по железной дороге восточнее Андреевки, ВСУ имеют там успех. Уточнен район Богдановки. Уточняется район Спорное — Веселое.
Карта боевых действий на Бахмутском направлении от Deepstate
Карта боевых действий на Бахмутском направлении от Deepstate. Фото: скриншот
  • Авдеевский — враг безуспешно пытался отразить позиции у Первомайского.
Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Deepstate
Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Deepstate. Фото: скриншот
  • Марьинский — продолжаются бои в Марьинке и севернее города. ЛБЗ южнее Новомихайловки также уточняется.
Карта боевых действий на Марьинском направлении от Deepstate
Карта боевых действий на Марьинском направлении от Deepstate. Фото: скриншот
  • Запорожский — оккупанты вводят очередные резервы в Новопрокоповке и пытаются удержаться на высотах возле Вербового. Ситуация очень динамична.
Карта боевых действий на Запорожском направлении от Deepstate
Карта боевых действий на Запорожском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Оккупанты не перестают наступать по состоянию на сегодня, 6 октября. ВСУ умело дали отпор врагу, проведя 57 боевых столкновений с ним:

  • восточнее Макеевки Луганской области и северо-западнее Дибровы Донецкой области на Сватовском направлении;
Карта боевых действий на Сватовском направлении от Liveuamap
Карта боевых действий на Сватовском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот
  • вблизи Григоровки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области на Бахмутском направлении;
Карта боевых действий на Бахмутском направлении от Liveuamap
Карта боевых действий на Бахмутском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот
  • возле Авдеевки и Ласточкиного Донецкой области на Авдеевском направлении;
Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Liveuamap
Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот
  • Марьинки и Красногоровки Донецкой области на Марьинском направлении;
Карта боевых действий на Марьинском направлении от Liveuamap
Карта боевых действий на Марьинском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот
  • вблизи Золотой Нивы и Ровно Донецкой области, а также Новодаровки Запорожской области на Бердянском направлении;
Карта боевых действий на Бердянском направлении от Liveuamap
Карта боевых действий на Бердянском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот
  • в районе Вербового и Роботино Запорожской области на Запорожском направлении.
Карта боевых действий на Запорожском направлении от Liveuamap
Карта боевых действий на Запорожском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что ВСУ по состоянию на 06.10.2023 наступают на Бахмутском направлении и имеют успехи. Так, украинские силы добились неизвестного успеха к востоку от Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута).

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от ISW
Карта боевых действий на Бахмутском направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

Украинские войска по состоянию на сегодня, 6 октября, наступали на Запорожском направлении и несколько продвинулись — ВСУ достигли частичного успеха к западу от Роботино (10 км к югу от Орехова).

Карта боевых действий на Запорожском направлении от ISW
Карта боевых действий на Запорожском направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 6 октября 2023 года

Актуального сведения Генштаба ВСУ по состоянию на данный момент, 6 октября 2023 года, пока нет. Как только будут обновлены данные, мы сразу их обнародуем. Так что напомним ситуацию на передовой по состоянию на вечер, 5 октября 2023 года.

За сутки украинские защитники провели 30 боевых столкновений с российскими оккупантами. Оперативная обстановка до сих пор сложна на востоке и юге Украины. Кроме постоянных попыток наступления, враг также наносит удары по прифронтовым населенным пунктам на всех направлениях передовой, используя для этого различные виды вооружения, в частности, минометы, артиллерию и авиацию.

Украинские военные планируют штурм позиций врага
Украинские военные планируют штурм позиций противника. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Силы обороны Украины успешно отразили атаки россиян на таких направлениях фронта:

  • на Лиманском — 4 атаки в районе восточнее Макеевки Луганской области;
  • на Авдеевском — возле Авдеевки Донецкой области;
  • на Марьинском — более 10 атак вблизи Марьинки и Новомихайловки Донецкой области;
  • на Шахтерском — в районе Золотой Нивы и Водяного Донецкой области;
  • на Запорожском — юго-восточнее Роботино Запорожской области;
  • на Бахмутском — в районе восточнее Дилиевки Донецкой области. Также ВСУ имели успех восточнее Андреевки.
Украинский защитник готовится к боевому заданию
Украинский защитник готовится к боевому заданию. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

В то же время Силы обороны Украины продолжают наступать на Мелитопольском направлении и ведут наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении.

За сутки авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по оккупантам и их военной технике, в том числе три удара — по ЗРК врага.

"Подразделения ракетных войск поразили узел связи, зенитно-ракетный комплекс, тяжелую огнеметную систему, 3 артиллерийских средства и станцию РЭБ противника", — добавили в Генштабе.

Военная техника украинских бойцов
Военная техника украинских бойцов. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, что недавно Силы обороны Украины освободили Клещеевку в Донецкой области. Однако в населенном пункте "русский мир" не оставил за собой ни одного уцелевшего дома.

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