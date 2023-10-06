Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 06.10.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 6 октября
Появились актуальные карты боевых действий по состоянию на утро 6 октября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 6 октября.
DeepState
ВСУ продолжают отражать атаки врага и штурмовать его позиции. По состоянию на пятницу, 6 октября, украинские защитники имеют успехи в следующих направлениях:
- Сватовский — враг пытается атаковать восточнее Макеевки.
- Бахмутский — тяжелые бои идут по железной дороге восточнее Андреевки, ВСУ имеют там успех. Уточнен район Богдановки. Уточняется район Спорное — Веселое.
- Авдеевский — враг безуспешно пытался отразить позиции у Первомайского.
- Марьинский — продолжаются бои в Марьинке и севернее города. ЛБЗ южнее Новомихайловки также уточняется.
- Запорожский — оккупанты вводят очередные резервы в Новопрокоповке и пытаются удержаться на высотах возле Вербового. Ситуация очень динамична.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
Оккупанты не перестают наступать по состоянию на сегодня, 6 октября. ВСУ умело дали отпор врагу, проведя 57 боевых столкновений с ним:
- восточнее Макеевки Луганской области и северо-западнее Дибровы Донецкой области на Сватовском направлении;
- вблизи Григоровки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области на Бахмутском направлении;
- возле Авдеевки и Ласточкиного Донецкой области на Авдеевском направлении;
- Марьинки и Красногоровки Донецкой области на Марьинском направлении;
- вблизи Золотой Нивы и Ровно Донецкой области, а также Новодаровки Запорожской области на Бердянском направлении;
- в районе Вербового и Роботино Запорожской области на Запорожском направлении.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что ВСУ по состоянию на 06.10.2023 наступают на Бахмутском направлении и имеют успехи. Так, украинские силы добились неизвестного успеха к востоку от Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута).
Украинские войска по состоянию на сегодня, 6 октября, наступали на Запорожском направлении и несколько продвинулись — ВСУ достигли частичного успеха к западу от Роботино (10 км к югу от Орехова).
Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 6 октября 2023 года
Актуального сведения Генштаба ВСУ по состоянию на данный момент, 6 октября 2023 года, пока нет. Как только будут обновлены данные, мы сразу их обнародуем. Так что напомним ситуацию на передовой по состоянию на вечер, 5 октября 2023 года.
За сутки украинские защитники провели 30 боевых столкновений с российскими оккупантами. Оперативная обстановка до сих пор сложна на востоке и юге Украины. Кроме постоянных попыток наступления, враг также наносит удары по прифронтовым населенным пунктам на всех направлениях передовой, используя для этого различные виды вооружения, в частности, минометы, артиллерию и авиацию.
Силы обороны Украины успешно отразили атаки россиян на таких направлениях фронта:
- на Лиманском — 4 атаки в районе восточнее Макеевки Луганской области;
- на Авдеевском — возле Авдеевки Донецкой области;
- на Марьинском — более 10 атак вблизи Марьинки и Новомихайловки Донецкой области;
- на Шахтерском — в районе Золотой Нивы и Водяного Донецкой области;
- на Запорожском — юго-восточнее Роботино Запорожской области;
- на Бахмутском — в районе восточнее Дилиевки Донецкой области. Также ВСУ имели успех восточнее Андреевки.
В то же время Силы обороны Украины продолжают наступать на Мелитопольском направлении и ведут наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении.
За сутки авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по оккупантам и их военной технике, в том числе три удара — по ЗРК врага.
"Подразделения ракетных войск поразили узел связи, зенитно-ракетный комплекс, тяжелую огнеметную систему, 3 артиллерийских средства и станцию РЭБ противника", — добавили в Генштабе.
Напомним, что недавно Силы обороны Украины освободили Клещеевку в Донецкой области. Однако в населенном пункте "русский мир" не оставил за собой ни одного уцелевшего дома.