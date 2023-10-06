Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 06.10.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий по состоянию на утро 6 октября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 6 октября.

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DeepState

ВСУ продолжают отражать атаки врага и штурмовать его позиции. По состоянию на пятницу, 6 октября, украинские защитники имеют успехи в следующих направлениях:

Сватовский — враг пытается атаковать восточнее Макеевки.

Карта боевых действий на Сватовском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Бахмутский — тяжелые бои идут по железной дороге восточнее Андреевки, ВСУ имеют там успех. Уточнен район Богдановки. Уточняется район Спорное — Веселое.

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Авдеевский — враг безуспешно пытался отразить позиции у Первомайского.

Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Марьинский — продолжаются бои в Марьинке и севернее города. ЛБЗ южнее Новомихайловки также уточняется.

Карта боевых действий на Марьинском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Запорожский — оккупанты вводят очередные резервы в Новопрокоповке и пытаются удержаться на высотах возле Вербового. Ситуация очень динамична.

Карта боевых действий на Запорожском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Оккупанты не перестают наступать по состоянию на сегодня, 6 октября. ВСУ умело дали отпор врагу, проведя 57 боевых столкновений с ним:

восточнее Макеевки Луганской области и северо-западнее Дибровы Донецкой области на Сватовском направлении;

Карта боевых действий на Сватовском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

вблизи Григоровки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области на Бахмутском направлении;

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

возле Авдеевки и Ласточкиного Донецкой области на Авдеевском направлении;

Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Марьинки и Красногоровки Донецкой области на Марьинском направлении;

Карта боевых действий на Марьинском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

вблизи Золотой Нивы и Ровно Донецкой области, а также Новодаровки Запорожской области на Бердянском направлении;

Карта боевых действий на Бердянском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

в районе Вербового и Роботино Запорожской области на Запорожском направлении.

Карта боевых действий на Запорожском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что ВСУ по состоянию на 06.10.2023 наступают на Бахмутском направлении и имеют успехи. Так, украинские силы добились неизвестного успеха к востоку от Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута).

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

Украинские войска по состоянию на сегодня, 6 октября, наступали на Запорожском направлении и несколько продвинулись — ВСУ достигли частичного успеха к западу от Роботино (10 км к югу от Орехова).

Карта боевых действий на Запорожском направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 6 октября 2023 года

Актуального сведения Генштаба ВСУ по состоянию на данный момент, 6 октября 2023 года, пока нет. Как только будут обновлены данные, мы сразу их обнародуем. Так что напомним ситуацию на передовой по состоянию на вечер, 5 октября 2023 года.

За сутки украинские защитники провели 30 боевых столкновений с российскими оккупантами. Оперативная обстановка до сих пор сложна на востоке и юге Украины. Кроме постоянных попыток наступления, враг также наносит удары по прифронтовым населенным пунктам на всех направлениях передовой, используя для этого различные виды вооружения, в частности, минометы, артиллерию и авиацию.

Украинские военные планируют штурм позиций противника. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Силы обороны Украины успешно отразили атаки россиян на таких направлениях фронта:

на Лиманском — 4 атаки в районе восточнее Макеевки Луганской области;

— 4 атаки в районе восточнее Макеевки Луганской области; на Авдеевском — возле Авдеевки Донецкой области;

— возле Авдеевки Донецкой области; на Марьинском — более 10 атак вблизи Марьинки и Новомихайловки Донецкой области;

— более 10 атак вблизи Марьинки и Новомихайловки Донецкой области; на Шахтерском — в районе Золотой Нивы и Водяного Донецкой области;

— в районе Золотой Нивы и Водяного Донецкой области; на Запорожском — юго-восточнее Роботино Запорожской области;

— юго-восточнее Роботино Запорожской области; на Бахмутском — в районе восточнее Дилиевки Донецкой области. Также ВСУ имели успех восточнее Андреевки.

Украинский защитник готовится к боевому заданию. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

В то же время Силы обороны Украины продолжают наступать на Мелитопольском направлении и ведут наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении.

За сутки авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по оккупантам и их военной технике, в том числе три удара — по ЗРК врага.

"Подразделения ракетных войск поразили узел связи, зенитно-ракетный комплекс, тяжелую огнеметную систему, 3 артиллерийских средства и станцию РЭБ противника", — добавили в Генштабе.

Военная техника украинских бойцов. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, что недавно Силы обороны Украины освободили Клещеевку в Донецкой области. Однако в населенном пункте "русский мир" не оставил за собой ни одного уцелевшего дома.