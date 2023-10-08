Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 08.10.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 8 жовтня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 8 жовтня.

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DeepState

Станом на 08.10.2023 оперативна ситуація на сході та півдні України залишається складною.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили 10 атак ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 5 атак ворога в районі Макіївки Луганської області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів поблизу Кліщіївки та Нью-Йорка Донецької області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Станом на сьогодні, 8 жовтня, на Авдіївському напрямку Сили оборони відбили всі атаки ворога біля Авдіїївки та Первомайського Донецької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

На Мар’їнському напрямку протягом доби Сили оборони успішно відбили 12 атак ворога в районах Мар’їнки, Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що станом на 8 жовтня українські війська продовжували наступальні дії поблизу Бахмута та на заході Запорізької області та, як повідомляється, просувалися в обох напрямках.

Українські війська продовжили наступальні дії на Бахмутському напрямку і, як повідомляється, просунулися на схід від Андріївки (8 км на південний захід від Бахмута).

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Українські війська продовжили наступальні операції на заході Запорізької області та, як повідомляється, просунулися вперед.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Оперативна ситуація в Україні станом на 8 жовтня 2023 року

Актуальний звіт Генштабу ЗСУ станом на зараз, 8 жовтня 2023 року.

Противник і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, обстрілює військові та цивільні об’єкти.

Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку наші захисники відбили 13 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.

Бійці ЗСУ на танку посеред поля. Фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському напрямку сили оборони відбили 6 атак ворога в районі Макіївки Луганської області.

Боєць ЗСУ запускає безпілотник. Фото: ДПСУ

На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області.

Нагадаємо, російська влада підготувала наступ на Харківщині не для захоплення Куп’янська, а для атаки на Ізюм і далі на Слов’янськ. Таким чином, окупанти хочуть повністю захопити Донецьку область, аби мати чим "торгувати" на майбутніх переговорах із Україною.