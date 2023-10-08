Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 08.10.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 8 октября
Появились актуальные карты боевых действий на утро 8 октября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 8 октября.
DeepState
По состоянию на 08.10.2023 г. оперативная ситуация на востоке и юге Украины остается сложной.
На Купянском направлении наши защитники отразили 10 атак врага у Синьковки и Ивановки Харьковской области.
На Лиманском направлении Силы обороны отразили 5 атак врага в районе Макеевки Луганской области.
На Бахмутском направлении оккупанты нанесли авиационные удары вблизи Клещиевки и Нью-Йорка Донецкой области.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
На сегодня, 8 октября, на Авдеевском направлении Силы обороны отразили все атаки врага возле Авдеевки и Первомайского Донецкой области.
На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отразили 12 атак врага в районах Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что на 8 октября украинские войска продолжали наступательные действия вблизи Бахмута и на западе Запорожской области и, как сообщается, продвигались в обоих направлениях.
Украинские войска продолжили наступательные действия на Бахмутском направлении и, как сообщается, продвинулись к востоку от Андреевки (8 км к юго-западу от Бахмута).
Украинские войска продолжили наступательные операции на западе Запорожской области и, как сообщается, продвинулись вперед.
Оперативная ситуация в Украине на 8 октября 2023 года
Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на 8 октября 2023 года.
Противник продолжает игнорировать законы и обычаи войны, использует тактику террора, обстреливает военные и гражданские объекты.
За прошедшие сутки произошло 68 боевых столкновений.
В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении наши защитники отразили 13 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.
На Лиманском направлении силы обороны отразили 6 атак врага в районе Макеевки Луганской области.
На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области.
Напомним, российские власти подготовили наступление на Харьковщине не для захвата Купянска, а для атаки на Изюм и дальше на Славянск. Таким образом, кафиры хотят полностью захватить Донецкую область, чтобы иметь чем "торговать" на предстоящих переговорах с Украиной.