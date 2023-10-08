Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 08.10.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий на утро 8 октября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 8 октября.

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DeepState

По состоянию на 08.10.2023 г. оперативная ситуация на востоке и юге Украины остается сложной.

На Купянском направлении наши защитники отразили 10 атак врага у Синьковки и Ивановки Харьковской области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 5 атак врага в районе Макеевки Луганской области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении оккупанты нанесли авиационные удары вблизи Клещиевки и Нью-Йорка Донецкой области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

На сегодня, 8 октября, на Авдеевском направлении Силы обороны отразили все атаки врага возле Авдеевки и Первомайского Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отразили 12 атак врага в районах Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что на 8 октября украинские войска продолжали наступательные действия вблизи Бахмута и на западе Запорожской области и, как сообщается, продвигались в обоих направлениях.

Украинские войска продолжили наступательные действия на Бахмутском направлении и, как сообщается, продвинулись к востоку от Андреевки (8 км к юго-западу от Бахмута).

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские войска продолжили наступательные операции на западе Запорожской области и, как сообщается, продвинулись вперед.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Оперативная ситуация в Украине на 8 октября 2023 года

Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на 8 октября 2023 года.

Противник продолжает игнорировать законы и обычаи войны, использует тактику террора, обстреливает военные и гражданские объекты.

За прошедшие сутки произошло 68 боевых столкновений.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении наши защитники отразили 13 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.

Бойцы ВСУ на танке посреди поля. Фото: Генштаб ВСУ

На Лиманском направлении силы обороны отразили 6 атак врага в районе Макеевки Луганской области.

Боец ВСУ запускает беспилотник. Фото: ГНСУ

На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области.

Напомним, российские власти подготовили наступление на Харьковщине не для захвата Купянска, а для атаки на Изюм и дальше на Славянск. Таким образом, кафиры хотят полностью захватить Донецкую область, чтобы иметь чем "торговать" на предстоящих переговорах с Украиной.