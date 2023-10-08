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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 8 октября

8 октября 2023 07:35
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 08.10.2023: DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Появились актуальные карты боевых действий на утро 8 октября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 8 октября.

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DeepState

По состоянию на 08.10.2023 г. оперативная ситуация на востоке и юге Украины остается сложной.

На Купянском направлении наши защитники отразили 10 атак врага у Синьковки и Ивановки Харьковской области.

Карта боевых действий на 8 октября
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 5 атак врага в районе Макеевки Луганской области.

Карта боевых действий на 8 октября
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении оккупанты нанесли авиационные удары вблизи Клещиевки и Нью-Йорка Донецкой области.

Карта боевых действий на 8 октября
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

На сегодня, 8 октября, на Авдеевском направлении Силы обороны отразили все атаки врага возле Авдеевки и Первомайского Донецкой области.

Карта боевых действий на 8 октября
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отразили 12 атак врага в районах Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области.

Карта боевых действий на 8 октября
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что на 8 октября украинские войска продолжали наступательные действия вблизи Бахмута и на западе Запорожской области и, как сообщается, продвигались в обоих направлениях.

Украинские войска продолжили наступательные действия на Бахмутском направлении и, как сообщается, продвинулись к востоку от Андреевки (8 км к юго-западу от Бахмута).

Карта боевых действий на 8 октября
Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские войска продолжили наступательные операции на западе Запорожской области и, как сообщается, продвинулись вперед.

Карты боевых действий на 8 октября
Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Оперативная ситуация в Украине на 8 октября 2023 года

Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на 8 октября 2023 года.

Противник продолжает игнорировать законы и обычаи войны, использует тактику террора, обстреливает военные и гражданские объекты.

За прошедшие сутки произошло 68 боевых столкновений.

Отчет Генштаба на 8 октября

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении наши защитники отразили 13 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.

Бойцы ВСУ на танке
Бойцы ВСУ на танке посреди поля. Фото: Генштаб ВСУ

На Лиманском направлении силы обороны отразили 6 атак врага в районе Макеевки Луганской области.

Бойцы ВСУ готовятся к бою
Боец ВСУ запускает беспилотник. Фото: ГНСУ

На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области.

Напомним, российские власти подготовили наступление на Харьковщине не для захвата Купянска, а для атаки на Изюм и дальше на Славянск. Таким образом, кафиры хотят полностью захватить Донецкую область, чтобы иметь чем "торговать" на предстоящих переговорах с Украиной.

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