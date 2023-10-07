Донбас може стати розмінною монетою на переговорах після наступу на Харківщину

Російські окупанти на Куп’янському напрямку. Фото: росЗМІ

Російська влада підготувала наступ на Харківщині не для захоплення Куп’янська, а для атаки на Ізюм і далі на Слов’янськ. Таким чином, окупанти хочуть повністю захопити Донецьку область, аби мати чим "торгувати" на майбутніх переговорах із Україною.

Про це заявив у коментарі Новини.LIVE співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Ситуація на сході складніша за південну

Як і у Херсонській області, так і в Запорізькій області росіяни не мають зараз можливостей взяти під контроль обласний центр (який, на відміну від Херсона, вони і не контролювали), упевнений Дмитро Снєгирьов.

Натомість на сході, у Донецькій та Луганській областях, ситуація є складнішою для України. Так, Луганщина окупована майже уся, а в Донецькій області тривають важкі бої.

До чого тут російський наступ на Харківщині

За словами Дмитра Снєгирьова, прямо причетними до цього є плани росіяни щодо наступу на Харківщину.

"Але, за наявною у нас інформацією, окупанти планують іти не на Куп’янськ, а на Ізюм. Щоб звідти повернути на північ Донецької області, у напрямку Слов’янська", — підкреслив експерт.

Він зазначив, що такий маневр може бути спробою Росії захопити усю територію Донецької області для того, аби мати певні козирі на майбутніх переговорах — зокрема, з вимогою визнати російську приналежність двох східних областей України.

Нагадаємо, що у середу, 3 жовтня, президент України Володимир Зеленський відвідав військові бригади, які виконують бойові завдання на Купʼянсько-Лиманському напрямку. Український лідер, зокрема, обговорив з комбатами ситуацію на полі бою.