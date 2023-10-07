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Донбасс может стать разменной монетой на переговорах после наступления на Харьковскую область

7 октября 2023 05:55
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Донбасс может стать разменной монетой на переговорах после наступления на Харьковскую область
Российские оккупанты на Купянском направлении. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Российские власти подготовили наступление на Харьковскую область не для захвата Купянска, а для атаки на Изюм и дальше на Славянск. Таким образом, оккупанты хотят полностью захватить Донецкую область, чтобы иметь чем "торговать" на предстоящих переговорах с Украиной.

Об этом заявил в комментарии Новини.LIVE сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Ситуация на востоке сложнее южной

Как и в Херсонской области, так и в Запорожской области у россиян нет сейчас возможностей взять под контроль областной центр (который, в отличие от Херсона, они и не контролировали), уверен Дмитрий Снегирев.

На востоке, в Донецкой и Луганской областях ситуация сложнее для Украины. Так, Луганщина оккупирована почти вся, а в Донецкой области продолжаются тяжелые бои.

Причем здесь российское наступление на Харьковщине

По словам Дмитрия Снегирева, прямо причастны к этому планы россияне по наступлению на Харьковскую область.

"Но, по имеющейся у нас информации, оккупанты планируют идти не на Купянск, а на Изюм. Чтобы оттуда повернуть на север Донецкой области, в направлении Славянска", — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что такой маневр может быть попыткой России захватить всю территорию Донецкой области для того, чтобы иметь козыри на будущих переговорах — в частности, с требованием признать российскую принадлежность двух восточных областей Украины.

Напомним, что в среду, 3 октября, президент Украины Владимир Зеленский посетил военные бригады, выполняющие боевые задания на Купянско-Лиманском направлении. Украинский лидер обсудил с комбатами ситуацию на поле боя.

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