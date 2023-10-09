Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 09.10.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 9 жовтня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 9 жовтня.

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DeepState

ЗСУ продовжують вести контрнаступальні дії та звільняти українські території з лап ворога. Так, станом на понеділок, 9 жовтня, пекельні бойові дії на передовій тривають.

Сватівський напрямок — в середині тижня ворог концентрувався на Макіївці, мав частковий успіх вздовж траси східніше населеного пункту. Зараз ворог накопичує нові сили біля Кремінної, які можуть вилитися в нову спробу масованого штурму наших позицій.

Карта бойових дій на Сватівському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

Бахмутський напрямок — тривають бої за залізницею біля Кліщіївки та Андріївки.

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

Авдіївський напрямок — ворог мав частковий успіх західніше Красногорівки (А).

Карта бойових дій на Авдіївському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

Запорізький напрямок — ворог атакував північніше Марфополя, мав частковий успіх, але зазнав втрат, через що змушений був зупинитися. Північніше Копанів ЗСУ відкинули окупантів з лінії посадок. Українські захисники досягли часткового успіху на захід від Вербового.

Карта бойових дій на Запорізькому напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Російські окупанти продовжують наступати в Донецькій і Луганській областях. Станом на сьогодні, 9 жовтня, ЗСУ провели 68 бойових зіткнень із російськими військами поблизу:

Синьківки й Іванівки Харківської області та Макіївки Луганської області на Сватівському напрямку; Карта бойових дій на Сватівському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

Андріївки Донецької області на Бахмутському напрямку, там українські військові мають успіх біля північно-східної частини селища;

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

Авдіївки та Первомайського Донецької області на Авдіївському напрямку;

Карта бойових дій на Авдіївському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

Мар'їнки, Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області на Мар'їнському напрямку;

Карта бойових дій на Мар'їнському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

Водяного та Золотої Ниви Донецької області на Бердянському напрямку.

Карта бойових дій на Бердянському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що російські окупанти станом на 09.10.2023 продовжували наступ на лінії Сватове — Кремінна й незначно просунулися вздовж фортеці на схід від Макіївки Луганської області (22 км на північний захід від Кремінної).

Карта бойових дій в Луганській області від ISW. Фото: інфографіка ISW

Також українські військові станом на понеділок, 9 жовтня, продовжували наступати на Бахмутському напрямку, де досягли часткового успіху на північний схід від Андріївки (7 км на південний захід від Бахмута).

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від ISW. Фото: інфографіка ISW

ЗСУ продовжили наступальні дії на Запорізькому напрямку та просунулися на північ від Новопрокопівки (14 км на південь від Оріхова). Так, українські захисники змогли просунутися по трасі Т-0408 на північній околиці селища.

Карта бойових дій на Запорізькому напрямку від ISW. Фото: інфографіка ISW

Оперативна ситуація в Україні станом на 9 жовтня 2023 року

Актуальний звіт Генштабу ЗСУ станом на зараз, 9 жовтня 2023 року.

"Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах", — йдеться у зведенні.

Українські захисники завдають ударів по окупантах. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За добу сталось 37 бойових зіткнень. Також окупанти продовжують обстрілювати прифронтові населені пункти на всіх напрямках передової.

ЗСУ відбили атаки противника на таких напрямках фронту:

на Куп’янському — 3 атаки ворога в районах Синьківки та Іванівки Харківської області;

— 3 атаки ворога в районах Синьківки та Іванівки Харківської області; на Лиманському — 4 атаки ворога біля Макіївки Луганської області;

— 4 атаки ворога біля Макіївки Луганської області; на Бахмутському — північніше Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області;

— північніше Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області; на Запорізькому — в районі північніше Новопрокопівки Запорізької області.

Українські військові на бойовому завданні. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

"Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, мають частковий успіх в районах західніше Вербового Запорізької області. Також українські воїни ведуть наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, мають частковий успіх в районах Кліщіївки та Андріївки", — зазначають у Генштабі.

За добу авіація Сил оборони завдала три удари по окупантах та їх військовій техніці.

"Підрозділи ракетних військ уразили 3 артилерійських засоби, 2 радіолокаційні станції, 2 райони зосередження особового складу та 2 склади боєприпасів противника", — додали у зведенні.

Нагадаємо, що в Сухопутних військах ЗСУ показали, як українські військові точним ударом знищили спостережний пункт російських окупантів. Перед цим пілоти провели повітряну розвідку.