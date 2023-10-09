Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 09.10.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий по состоянию на утро 9 октября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 9 октября.

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DeepState

ВСУ продолжают вести контрнаступательные действия и освобождать украинские территории из лап врага. Так, по состоянию на понедельник, 9 октября, адские боевые действия на передовой продолжаются.

Сватовское направление — в середине недели враг концентрировался на Макеевке, имел частичный успех вдоль трассы восточнее населенного пункта. Сейчас враг накапливает новые силы у Кременной, которые могут вылиться в новую попытку массированного штурма наших позиций.

Карта боевых действий на Сватовском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Бахмутское направление — продолжаются бои за железной дорогой возле Клещеевки и Андреевки.

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Авдеевское направление — враг имел частичный успех западнее Красногоровки (А).

Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Запорожское направление — враг атаковал севернее Марфополя, имел частичный успех, но понес потери, из-за чего вынужден был остановиться. Севернее Копанов ВСУ отбросили оккупантов с линии посадок. Украинские защитники добились частичного успеха к западу от Вербового.

Карта боевых действий в Запорожском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Российские оккупанты продолжают наступать в Донецкой и Луганской областях. По состоянию на сегодня, 9 октября, ВСУ провели 68 боевых столкновений с российскими войсками вблизи:

Синьковки и Ивановки Харьковской области и Макеевки Луганской области на Сватовском направлении;

Карта боевых действий на Сватовском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Андреевки Донецкой области на Бахмутском направлении, там украинские военные преуспевают у северо-восточной части поселка;

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Авдеевки и Первомайского Донецкой области на Авдеевском направлении;

Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области на Марьинском направлении;

Карта боевых действий на Марьинском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Водяного и Золотой Нивы Донецкой области на Бердянском направлении.

Карта боевых действий на Бердянском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Карта боевых действий на Бердянском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что российские оккупанты по состоянию на 09.10.2023 продолжали наступление на линии Сватово — Кременная и незначительно продвинулись вдоль крепости восточнее Макеевки Луганской области (22 км северо-западнее Кременной).

Карта боевых действий Луганской области от ISW. Фото: инфографика ISW

Также украинские военные по состоянию на понедельник, 9 октября, продолжали наступать на Бахмутском направлении, где достигли частичного успеха к северо-востоку от Андреевки (7 км к юго-западу от Бахмута).

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

ВСУ продолжили наступательные действия на Запорожском направлении и продвинулись севернее Новопрокоповки (14 км к югу от Орехова). Так, украинские защитники смогли продвинуться по трассе Т-0408 на северной окраине поселка.

Карта боевых действий в Запорожском направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине на 9 октября 2023 года

Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на 9 октября 2023 года.

"Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах", — говорится в сводке.

Украинские защитники наносят удары по оккупантам. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За сутки произошло 37 боевых столкновений. Также оккупанты продолжают обстреливать прифронтовые населенные пункты по всем направлениям передовой.

ВСУ отразили атаки противника на следующих направлениях фронта:

на Купянском — 3 атаки врага в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области;

— 3 атаки врага в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области; на Лиманском — 4 атаки врага возле Макеевки Луганской области;

— 4 атаки врага возле Макеевки Луганской области; на Бахмутском — севернее Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области;

— севернее Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области; на Запорожском — в районе севернее Новопрокоповки Запорожской области.

Украинские военные на боевом задании. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

"Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, имеют частичный успех в районах западнее Вербового Запорожской области. Также украинские воины ведут наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, имеют частичный успех в районах Клещеевки и Андреевки", — отмечают в Генштабе.

За сутки авиация Сил обороны нанесла три удара по оккупантам и их военной технике.

"Подразделения ракетных войск поразили 3 артиллерийских средства, 2 радиолокационные станции, 2 района сосредоточения личного состава и 2 состава боеприпасов противника", — добавили в сводке.

Напомним, что в Сухопутных войсках ВСУ показали, как украинские военные точным ударом уничтожили наблюдательный пункт российских оккупантов. Перед этим пилоты провели воздушную разведку.