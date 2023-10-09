Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 09.10.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 9 октября
Появились актуальные карты боевых действий по состоянию на утро 9 октября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 9 октября.
DeepState
ВСУ продолжают вести контрнаступательные действия и освобождать украинские территории из лап врага. Так, по состоянию на понедельник, 9 октября, адские боевые действия на передовой продолжаются.
Сватовское направление — в середине недели враг концентрировался на Макеевке, имел частичный успех вдоль трассы восточнее населенного пункта. Сейчас враг накапливает новые силы у Кременной, которые могут вылиться в новую попытку массированного штурма наших позиций.
Бахмутское направление — продолжаются бои за железной дорогой возле Клещеевки и Андреевки.
Авдеевское направление — враг имел частичный успех западнее Красногоровки (А).
Запорожское направление — враг атаковал севернее Марфополя, имел частичный успех, но понес потери, из-за чего вынужден был остановиться. Севернее Копанов ВСУ отбросили оккупантов с линии посадок. Украинские защитники добились частичного успеха к западу от Вербового.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
Российские оккупанты продолжают наступать в Донецкой и Луганской областях. По состоянию на сегодня, 9 октября, ВСУ провели 68 боевых столкновений с российскими войсками вблизи:
- Синьковки и Ивановки Харьковской области и Макеевки Луганской области на Сватовском направлении;
- Андреевки Донецкой области на Бахмутском направлении, там украинские военные преуспевают у северо-восточной части поселка;
- Авдеевки и Первомайского Донецкой области на Авдеевском направлении;
- Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области на Марьинском направлении;
- Водяного и Золотой Нивы Донецкой области на Бердянском направлении.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что российские оккупанты по состоянию на 09.10.2023 продолжали наступление на линии Сватово — Кременная и незначительно продвинулись вдоль крепости восточнее Макеевки Луганской области (22 км северо-западнее Кременной).
Также украинские военные по состоянию на понедельник, 9 октября, продолжали наступать на Бахмутском направлении, где достигли частичного успеха к северо-востоку от Андреевки (7 км к юго-западу от Бахмута).
ВСУ продолжили наступательные действия на Запорожском направлении и продвинулись севернее Новопрокоповки (14 км к югу от Орехова). Так, украинские защитники смогли продвинуться по трассе Т-0408 на северной окраине поселка.
Оперативная ситуация в Украине на 9 октября 2023 года
Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на 9 октября 2023 года.
"Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах", — говорится в сводке.
За сутки произошло 37 боевых столкновений. Также оккупанты продолжают обстреливать прифронтовые населенные пункты по всем направлениям передовой.
ВСУ отразили атаки противника на следующих направлениях фронта:
- на Купянском — 3 атаки врага в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области;
- на Лиманском — 4 атаки врага возле Макеевки Луганской области;
- на Бахмутском — севернее Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области;
- на Запорожском — в районе севернее Новопрокоповки Запорожской области.
"Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, имеют частичный успех в районах западнее Вербового Запорожской области. Также украинские воины ведут наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, имеют частичный успех в районах Клещеевки и Андреевки", — отмечают в Генштабе.
За сутки авиация Сил обороны нанесла три удара по оккупантам и их военной технике.
"Подразделения ракетных войск поразили 3 артиллерийских средства, 2 радиолокационные станции, 2 района сосредоточения личного состава и 2 состава боеприпасов противника", — добавили в сводке.
Напомним, что в Сухопутных войсках ВСУ показали, как украинские военные точным ударом уничтожили наблюдательный пункт российских оккупантов. Перед этим пилоты провели воздушную разведку.