Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 22.10.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 22 жовтня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 22 жовтня.

Читайте також:

DeepState

Українські військові міцно стоять на обороні нашої країни від ворога та звільняють окуповані Росією території. Станом на 22.10.2023 ЗСУ ведуть бойові дії з ворогом на таких напрямках:

Сватівський — окупанти тиснуть біля Орлянки та південніше Діброви, тривають бойові дії біля Райгородки та Макіївки.

Карта бойових дій на Сватівському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

Бахмутський — ЗСУ наступають на південному фланзі Бахмута, а ворог тисне на район Богданівка — Хромове, де має незначний успіх.

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

Авдіївський — росіяни намагаються наступати біля Красногорівки, мають частковий успіх біля Водяного.

Карта бойових дій на Авдіївському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

ЗСУ станом на неділю, 22 жовтня, провели 68 бойових зіткнень з російськими окупантами поблизу:

Синьківки, Іванівки Харківської області та Надії й Білогорівки Луганської області, Серебрянського лісництва на Сватівському напрямку,

Карта бойових дій на Сватівському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

Спірного, Васюківки та Андріївки Донецької області на Бахмутському напрямку,

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

Авдіївки, Кераміка, Степового, Тоненького, Первомайського Донецької області на Авдіївському напрямку,

Мар'їнки, Красногорівки та Побєди Донецької області на Мар'їнському напрямку,

Карта бойових дій на Авдіївському та Мар'їнському напрямках від Liveuamap. Фото: скриншот

Пречистівки, Золотої Ниви, Старомайорського Донецької області та на північ до Приютного Запорізької області на Бердянському напрямку.

Карта бойових дій на Бердянському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що за даними Генштабу ЗСУ, українські військові станом на сьогодні, 22 жовтня, відбили:

понад 20 штурмів ворога поблизу Синьківки (9 км на північний схід від Куп’янська) та Іванівки;

понад п'ять штурмів поблизу Надії (15 км на південний захід від Сватового);

десять штурмів біля Білогорівки (12 км на південь від Кремінної), в районі Серебрянського лісу (11 км на південь від Кремінної) та біля Спірного (24 км на південь від Кремінної).

Однак окупанти своєю чергою продовжили наступ вздовж лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна і незначно просунулися на південний захід від Лиману Першого (11 км на північний схід від Куп’янська) у напрямку Калинового (8 км на північний схід від Куп’янська). Також карти ISW зафіксували незначні успіхи ворога на північ від Іванівки (21 км на південний схід від Куп’янська).

Карта бойових дій в Луганській області від ISW. Фото: інфографіка ISW

Оперативна ситуація в Україні станом на 22 жовтня 2023 року

Актуальний звіт Генштабу ЗСУ станом на зараз, 22 жовтня 2023 року.

Упродовж доби сталося понад 80 бойових зіткнень. ЗСУ відбили атаки ворога на таких напрямках передової:

на Куп’янському — понад 15 атак в районах Синьківки, Іванівки Харківської області та Надії Луганської області;

— понад 15 атак в районах Синьківки, Іванівки Харківської області та Надії Луганської області; на Лиманському — понад десять атак біля Білогорівки Луганської області, Серебрянського лісу та Спірного Донецької області;

— понад десять атак біля Білогорівки Луганської області, Серебрянського лісу та Спірного Донецької області; на Бахмутському — поблизу Васюківки та Андріївки Донецької області;

Український захисник стріляє по позиціях ворога. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

на Авдіївському — понад 15 атак біля Кераміка, Авдіївки, Степового, Тоненького та Первомайського Донецької області. Ворог намагався оточити Авдіївку, однак українські бійці цьому завадили;

— понад 15 атак біля Кераміка, Авдіївки, Степового, Тоненького та Первомайського Донецької області. Ворог намагався оточити Авдіївку, однак українські бійці цьому завадили; на Мар’їнському — понад 20 атак в районах Мар’їнки, Красногорівки та Побєди Донецької області;

— понад 20 атак в районах Мар’їнки, Красногорівки та Побєди Донецької області; на Шахтарському — поблизу Пречистівки, Золотої Ниви, Старомайорського Донецької області та північніше Приютного Запорізької області.

Українські бійці запускають дрон на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

"Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах", — йдеться у зведенні.

Водночас ЗСУ наступають на Запорізькому напрямку, де завдають російським загарбникам нищівних ударів та багатьох втрат.

Українські військові завдають ударів по позиціях окупантів. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, що Збройні Сили України продовжують захищати нашу країну від російських загарбників, поступово звільняючи окуповані населені пункти. На лінії фронту точаться запеклі бої, де ворог зазнає суттєвих втрат в живій силі та військовій техніці.