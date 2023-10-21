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ЗСУ продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдаючи ворогу численних втрат, — Генштаб

21 жовтня 2023 07:35
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
ЗСУ продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдаючи ворогу численних втрат, — Генштаб
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Збройні Сили України продовжують захищати нашу країну від російських загарбників, поступово звільняючи окуповані населені пункти. На лінії фронту точаться запеклі бої, де ворог зазнає суттєвих втрат в живій силі та військовій техніці.

Про ситуацію на фронті станом на зараз розповіли у Генеральному штабі ЗСУ. 

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Ситуація на оперативних напрямках 

На Куп'янському напрямку наші бійці відбили понад 20 ворожих атак в районах Синьківки та Іванівки Харківської області. Крім того, їм вдалося відбити біля п'яти атак біля села Надія, що на Луганщині.

На Лиманському напрямку українські військові продовжують втримувати позиції в районі Невельського Луганської області.

На Бахутському напрямку ЗСУ відбили всі атаки росіян в районах Богданівки та Хромового. Своєю чергою окупанти знову намагалися відновити втрачену позицію в районі Кліщіївки, що на Донеччині, проте безуспішно. Крім того, наші захисники продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдаючи противнику великих втрат у живій силі та техніці.

війна в Україні
Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

На Авдіївському напрямку ворог намагається оточити Авдіївку, проте українські воїни тримають оборону, завдаючи армії РФ суттєвих втрат. Також загарбники безуспішно наступали в районах Новокалинового, Степового та Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку росіяни вели штурмові дії за допомогою авіації в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, проте безуспішно. Нашим військовим вдалося відбити на цьому напрямку понад 20 атак окупантів.

На Шахтарському напрямку ЗСУ відбили ворожі атаки в районах Золотої Ниви, Старомайорського та Рівнополя Донецької області.

українські військові
Українська авіація. Фото: Генштаб ЗСУ

На Запорізькому напрямку росіяни продовжували без успіхів штурмувати в районі населеного пункту Полтавка Запорізької області. Крім того, армія РФ безуспішно намагалася відновити втрачену позицію в районі Роботиного.

На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують проводити контрбатарейну боротьбу, завдаючи ударів по тилах армії РФ.

Удари ЗСУ по окупантах

За минулу добу українська авіація завдала вісім ударів в районах скупчення ворожого особового складу, зброї та військової техніки. Також наші військові чотири рази атакували зенітно-ракетні комплекси ворога.

українські військові
Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

"Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, склад боєприпасів, три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію РЕБ противника", — йдеться у повідомленні.

війна в Україні
Скриншот допису з фейсбук-сторінки Генштабу ЗСУ
війна в Україні
Скриншот допису з фейсбук-сторінки Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, Сили спеціальних операцій ЗСУ продовжують нищити важку техніку та живу силу російських окупантів під Авдіївкою. ССО показали "жирні" кадри місця подій.

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