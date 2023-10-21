ЗСУ продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдаючи ворогу численних втрат, — Генштаб
Збройні Сили України продовжують захищати нашу країну від російських загарбників, поступово звільняючи окуповані населені пункти. На лінії фронту точаться запеклі бої, де ворог зазнає суттєвих втрат в живій силі та військовій техніці.
Про ситуацію на фронті станом на зараз розповіли у Генеральному штабі ЗСУ.
Ситуація на оперативних напрямках
На Куп'янському напрямку наші бійці відбили понад 20 ворожих атак в районах Синьківки та Іванівки Харківської області. Крім того, їм вдалося відбити біля п'яти атак біля села Надія, що на Луганщині.
На Лиманському напрямку українські військові продовжують втримувати позиції в районі Невельського Луганської області.
На Бахутському напрямку ЗСУ відбили всі атаки росіян в районах Богданівки та Хромового. Своєю чергою окупанти знову намагалися відновити втрачену позицію в районі Кліщіївки, що на Донеччині, проте безуспішно. Крім того, наші захисники продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдаючи противнику великих втрат у живій силі та техніці.
На Авдіївському напрямку ворог намагається оточити Авдіївку, проте українські воїни тримають оборону, завдаючи армії РФ суттєвих втрат. Також загарбники безуспішно наступали в районах Новокалинового, Степового та Первомайського Донецької області.
На Мар’їнському напрямку росіяни вели штурмові дії за допомогою авіації в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, проте безуспішно. Нашим військовим вдалося відбити на цьому напрямку понад 20 атак окупантів.
На Шахтарському напрямку ЗСУ відбили ворожі атаки в районах Золотої Ниви, Старомайорського та Рівнополя Донецької області.
На Запорізькому напрямку росіяни продовжували без успіхів штурмувати в районі населеного пункту Полтавка Запорізької області. Крім того, армія РФ безуспішно намагалася відновити втрачену позицію в районі Роботиного.
На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують проводити контрбатарейну боротьбу, завдаючи ударів по тилах армії РФ.
Удари ЗСУ по окупантах
За минулу добу українська авіація завдала вісім ударів в районах скупчення ворожого особового складу, зброї та військової техніки. Також наші військові чотири рази атакували зенітно-ракетні комплекси ворога.
"Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, склад боєприпасів, три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію РЕБ противника", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Сили спеціальних операцій ЗСУ продовжують нищити важку техніку та живу силу російських окупантів під Авдіївкою. ССО показали "жирні" кадри місця подій.
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