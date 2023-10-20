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Андрющенко заявив про зникнення людей після фільтрації українців на в'їзді в Росію

20 жовтня 2023 10:22
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Андрющенко заявив про зникнення людей після фільтрації українців на в'їзді в Росію
Російські окупанти. Фото: Alexei Alexandrov
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, як проходить фільтрація українців на в’їзді в Росію в аеропорту Шереметьєво. За його словами, чоловіки проходять найдовшу перевірку.

Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.

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Як проходить фільтрація

"По прильоту всіх українців на паспортному контролі відокремлюють. Росіяни в аеропорту обгородили буферну зону, куди власне згоняють українців. Далі тут забирають паспорти та видають міграційні анкети. Потім по одному викликають до ФСБ, беруть відбитки від пальців, роблять фотографії і забирають телефони та ноутбуки для перевірки", — зазначив він.

Андрющенко наголосив, що потім громадян України викликають на співбесіду. Якщо все добре, то вони повертаються на паспортний контроль. Проте якщо щось пішло не так, то українців відправляють на літак та депортують. За даними одного із джерел, протягом цих днів нікого не було виведено, тобто людина зникає.

"Весь процес зазвичай займає від 10 до 16 годин. Ті, у кого є діти, пропускають першими, і це займає близько 4-5 годин. Чоловіків перевіряють найдовше. На пункті паспортного контролю працюють туалети, але купити їжу не можна. Тут є лише кулер із водою. Всі палять у туалетах", — додав радник мера Маріуполя.

Єдиний шлях до окупованих міст

За його словами, такий шлях є єдиним, щоб потрапити з українськими паспортами до Маріуполя, Бердянська, Пологів та інших окупованих міст.

За інформацією табло в аеропорту, на територію РФ через Шереметьєо можна прибути з Туреччини, Єгипету, ОАЕ, Казахстану, Білорусі та Китаю. 

"Я не буду зараз про моральну оцінку рішення повернення в окупацію. Але. Цікаво як почуваються "почекуни", які виїхали на "відпочинок" в Туреччину та Єгипет через Росію по українським паспортам, а тепер не можуть без фільтрації в’їхати. Мабуть так виглядає карма…. Але, це не точно", — зазначив Андрющенко. 

повернення на окуповані території
Скриншот допису з телеграм-каналу Петра Андрющенка
повернення на окуповані території
Скриншот допису з телеграм-каналу Петра Андрющенка

Нагадаємо, раніше держдума Росії затвердила особливий порядок в'їзду до Росії громадян України. За їх словами, цей захід є "тимчасовим".

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