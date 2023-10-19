Росіяни привласнили тисячі квартир і будинків в Маріуполі, — Андрющенко

Зруйновані будинки у Маріуполі. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

У тимчасово окупованому Маріуполі російська влада може привласнити тисячі квартир і будинків. На вулиці та без житла вже залишилось чимало українців.

Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в коментарі "Новинам Приазов'я".

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Андрющенко розповів, що окупанти клеять або залишають повідомлення про необхідність підтвердження права власності на будинки чи квартири у їх дверях. Однак є парадокс: люди не можуть дізнатися про усі "оголошення" росіян, оскільки їх немає в місті. Тому загарбники автоматично привласнюють житло собі.

"Правила, за якими можна підтвердити право власності на майно, постійно змінюються. Спочатку в місті приймали довіреності, з якою люди приходили і засвідчували, що певна нерухомість належить конкретним господарям. Потім підхід змінився і стали приймати довіреність виключно від громадян РФ громадянам Росії. А зараз вже потрібен особистий приїзд для засвідчення цього факту", — каже посадовець.

Він додав, що є й випадки, коли маріупольці продають своє житло жителям Росії, які переїхали до окупованого міста заради компенсації або квартир на території РФ.

"Попит є, росіяни купують, їм продають. Продавали принаймні, зараз попит падає, тому що кількість російських грошей, які мали б бути на це виділені, закінчилися, навіть у тих, хто на цих схемах сидить. Тому попит знижується", — каже радник мера.

Нагадаємо, нещодавно у Маріупольській міській раді розвіяли черговий фейк РФ про те, що у тимчасово окупованому Маріуполі росіяни нібито будують нове житло для місцевих мешканців. Річ у тім, що окупанти зносять зруйновані ними будинки та віддають місце для забудови під іпотеку мігрантам та громадянам Росії.

Також ми писали, що окупанти продовжують засмічувати будівлі, які ще залишились цілими у Маріуполі, та перероблять їх під себе. Відтак, вони викинули усі меблі з дитячого садка та готуються заселити туди громадян РФ.