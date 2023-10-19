Россияне присвоили тысячи квартир и домов в Мариуполе, — Андрющенко

Разрушены дома в Мариуполе. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Во временно оккупированном Мариуполе российские власти могут присвоить тысячи квартир и домов. На улице и без жилья уже осталось немало украинцев.

Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в комментарии "Новинам Приазов'я".

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Андрющенко рассказал, что оккупанты клеят или оставляют сообщения о необходимости подтверждения права собственности на дома или квартиры в их дверях. Однако есть парадокс: люди не могут узнать все "объявления" россиян, поскольку их нет в городе. Поэтому захватчики автоматически присваивают жилье себе.

"Правила, по которым можно подтвердить право собственности на имущество, постоянно меняются. Сначала в городе принимали доверенности, с которой люди приходили и свидетельствовали, что определенная недвижимость принадлежит конкретным хозяевам. Затем подход изменился и стали принимать доверенность исключительно от граждан РФ гражданам России. А сейчас уже нужен личный приезд для удостоверения этого факта", — говорит чиновник.

Он добавил, что есть и случаи, когда мариупольцы продают свое жилье жителям России, переехавшим в оккупированный город ради компенсации или квартир на территории РФ.

"Спрос есть, россияне покупают, им продают. Продавали по крайней мере, сейчас спрос падает, потому что количество российских денег, которые должны быть на это выделены, закончились, даже у тех, кто на этих схемах сидит. Поэтому спрос снижается", — говорит. советник мэра.

Напомним, недавно в Мариупольском городском совете развеяли очередной фейк РФ о том, что во временно оккупированном Мариуполе россияне якобы строят новое жилье для местных жителей. Дело в том, что оккупанты сносят разрушенные ими дома и отдают место для застройки под ипотеку мигрантам и гражданам России.

Также мы писали, что оккупанты продолжают засорять здания, которые еще остались в Мариуполе, и переделают их под себя. Следовательно, они выбросили всю мебель из детского сада и готовятся заселить туда граждан РФ.