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Андрющенко заявил об исчезновении людей после фильтрации украинцев на въезде в Россию

20 октября 2023 10:22
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Андрющенко заявил об исчезновении людей после фильтрации украинцев на въезде в Россию
Российские оккупанты. Фото: Alexei Alexandrov
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, как проходит фильтрация украинцев на въезде в Россию в аэропорту Шереметьево. По его словам, мужчины проходят самую длинную проверку.

Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.

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Как проходит фильтрация

"По прилету всех украинцев на паспортном контроле отделяют. Россияне в аэропорту огородили буферную зону, куда собственно угоняют украинцев. Далее здесь забирают паспорта и выдают миграционные анкеты. Затем по одному вызывают в ФСБ, берут отпечатки от пальцев, делают фотографии и забирают телефоны для проверки", — отметил он.

Андрющенко подчеркнул, что потом граждан Украины вызывают на собеседование. Если все хорошо, они возвращаются на паспортный контроль. Однако, если что-то пошло не так, то украинцев отправляют на самолет и депортируют. По данным одного из источников, в течение этих дней никто не был выведен, то есть человек исчезает.

"Весь процесс обычно занимает от 10 до 16 часов. Те, у кого есть дети, пропускают первыми, и это занимает около 4-5 часов. Мужчин проверяют дольше всего. На пункте паспортного контроля работают туалеты, но купить еду нельзя. Здесь есть только кулер с водой. Все курят в туалетах", — добавил советник мэра Мариуполя.

Единственный путь к оккупированным городам

По его словам, такой путь является единственным, чтобы попасть с украинскими паспортами в Мариуполь, Бердянск, Пологи и другие оккупированные города.

По информации табло в аэропорту, на территорию РФ через Шереметьео можно прибыть из Турции, Египета, ОАЭ, Казахстана, Белоруссии и Китая.

"Я не буду сейчас о моральной оценке решения возвращения в оккупацию. Но. Интересно как чувствуют себя "почекуны", выехавшие на "отдых" в Турцию и Египет через Россию по украинским паспортам, а теперь не могут без фильтрации въехать. Так видимо выглядит карма…. Но это не точно", — отметил Андрющенко.

возвращение на оккупированные территории
Скриншот сообщения из телеграмм-канала Петра Андрющенко
возвращение на оккупированные территории
Скриншот сообщения из телеграмм-канала Петра Андрющенко

Напомним, ранее госдума России утвердила особый порядок въезда в Россию граждан Украины. По их словам, эта мера является "временной".

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