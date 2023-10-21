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ВСУ продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, нанося врагу многочисленные потери, — Генштаб

21 октября 2023 07:35
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
ВСУ продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, нанося врагу многочисленные потери, — Генштаб
Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Вооруженные Силы Украины продолжают защищать нашу страну от российских захватчиков, постепенно освобождая оккупированные населенные пункты. На линии фронта идут ожесточенные бои, где враг несет существенные потери в живой силе и военной технике.

О ситуации на фронте рассказали в Генеральном штабе ВСУ.

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Ситуация на оперативных направлениях

На Купянском направлении наши бойцы отбили более 20 вражеских атак в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области. Кроме того, им удалось отбить около пяти атак возле села Надежда Луганской области.

На Лиманском направлении украинские военные продолжают удерживать позиции в районе Невельского Луганской области.

На Бахутском направлении ВСУ отбили все атаки россиян в районах Богдановки и Хромового. В свою очередь оккупанты снова пытались восстановить утраченную позицию в районе Клещиевки в Донецкой области, однако безуспешно. Кроме того, наши защитники продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, нанося противнику большие потери в живой силе и технике.

война в Украине
Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

На Авдеевском направлении враг пытается оцепить Авдеевку, однако украинские воины держат оборону, нанося армии РФ существенные потери. Также захватчики безуспешно наступали в районах Новокалинового, Степного и Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении россияне вели штурмовые действия с помощью авиации в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, однако безуспешно. Нашим военным удалось отбить на этом направлении более 20 атак оккупантов.

На Шахтерском направлении ВСУ отбили вражеские атаки в районах Золотой Нивы, Старомайорского и Ровнополья Донецкой области.

украинские военные
Украинская авиация. Фото: Генштаб ВСУ

На Запорожском направлении россияне продолжали без успехов штурмовать в районе населенного пункта Полтавка Запорожской области. Кроме того, армия РФ безуспешно пыталась восстановить утраченную позицию в районе Работиного.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают проводить контрбатарейную борьбу, нанося удары по тылам армии РФ.

Удары ВСУ по оккупантам

За прошедшие сутки украинская авиация нанесла восемь ударов в районах скопления вражеского личного состава, оружия и военной техники. Также наши военные четырежды атаковали зенитно-ракетные комплексы врага.

украинские военные
Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

"Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, состав боеприпасов, три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, станцию РЭБ противника", — говорится в сообщении.

война в Украине
Скриншот сообщения с фейсбук-страницы Генштаба ВСУ
война в Украине
Скриншот сообщения с фейсбук-страницы Генштаба ВСУ

Напомним, Силы специальных операций ВСУ продолжают уничтожать тяжелую технику и живую силу российских оккупантов под Авдеевкой. ССО показали "жирные" кадры места событий.

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