ВСУ продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, нанося врагу многочисленные потери, — Генштаб

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные Силы Украины продолжают защищать нашу страну от российских захватчиков, постепенно освобождая оккупированные населенные пункты. На линии фронта идут ожесточенные бои, где враг несет существенные потери в живой силе и военной технике.

О ситуации на фронте рассказали в Генеральном штабе ВСУ.

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Ситуация на оперативных направлениях

На Купянском направлении наши бойцы отбили более 20 вражеских атак в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области. Кроме того, им удалось отбить около пяти атак возле села Надежда Луганской области.

На Лиманском направлении украинские военные продолжают удерживать позиции в районе Невельского Луганской области.

На Бахутском направлении ВСУ отбили все атаки россиян в районах Богдановки и Хромового. В свою очередь оккупанты снова пытались восстановить утраченную позицию в районе Клещиевки в Донецкой области, однако безуспешно. Кроме того, наши защитники продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, нанося противнику большие потери в живой силе и технике.

Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

На Авдеевском направлении враг пытается оцепить Авдеевку, однако украинские воины держат оборону, нанося армии РФ существенные потери. Также захватчики безуспешно наступали в районах Новокалинового, Степного и Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении россияне вели штурмовые действия с помощью авиации в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, однако безуспешно. Нашим военным удалось отбить на этом направлении более 20 атак оккупантов.

На Шахтерском направлении ВСУ отбили вражеские атаки в районах Золотой Нивы, Старомайорского и Ровнополья Донецкой области.

Украинская авиация. Фото: Генштаб ВСУ

На Запорожском направлении россияне продолжали без успехов штурмовать в районе населенного пункта Полтавка Запорожской области. Кроме того, армия РФ безуспешно пыталась восстановить утраченную позицию в районе Работиного.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают проводить контрбатарейную борьбу, нанося удары по тылам армии РФ.

Удары ВСУ по оккупантам

За прошедшие сутки украинская авиация нанесла восемь ударов в районах скопления вражеского личного состава, оружия и военной техники. Также наши военные четырежды атаковали зенитно-ракетные комплексы врага.

Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

"Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, состав боеприпасов, три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, станцию РЭБ противника", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения с фейсбук-страницы Генштаба ВСУ

Скриншот сообщения с фейсбук-страницы Генштаба ВСУ

Напомним, Силы специальных операций ВСУ продолжают уничтожать тяжелую технику и живую силу российских оккупантов под Авдеевкой. ССО показали "жирные" кадры места событий.