Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 22.10.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий по состоянию на утро 22 октября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 22 октября.

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DeepState

Украинские военные крепко стоят на обороне нашей страны от врага и освобождают оккупированные Россией территории. По состоянию на 22.10.2023 ВСУ ведут боевые действия с врагом на следующих направлениях:

Сватовский — оккупанты давят возле Орлянки и южнее Дибровы, продолжаются боевые действия возле Райгородки и Макеевки.

Карта боевых действий на Сватовском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Бахмутский — ВСУ наступают на южном фланге Бахмута, а враг давит на район Богдановка — Хромово, где имеет незначительный успех.

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Авдеевский — россияне пытаются наступать у Красногоровки, имеют частичный успех у Водяного.

Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

ВСУ по состоянию на воскресенье, 22 октября, провели 68 боевых столкновений с российскими оккупантами вблизи:

Синьковки, Ивановки Харьковской области и Надии, Белогоровки Луганской области, Серебрянского лесничества на Сватовском направлении,

Карта боевых действий на Сватовском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Спорного, Васюковки и Андреевки Донецкой области на Бахмутском направлении,

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Авдеевки, Керамика, Степного, Тоненького, Первомайского Донецкой области на Авдеевском направлении,

Марьинки, Красногоровки и Победы Донецкой области на Марьинском направлении,

Карта боевых действий на Авдеевском и Марьинском направлениях от Liveuamap. Фото: скриншот

Пречистовки, Золотой Нивы, Старомайорского Донецкой области и на север к Приютному Запорожской области на Бердянском направлении.

Карта боевых действий на Бердянском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что по данным Генштаба ВСУ, украинские военные по состоянию на сегодня, 22 октября, отразили:

более 20 штурмов врага вблизи Синьковки (9 км северо-восточнее Купянска) и Ивановки;

более пяти штурмов вблизи Надии (15 км юго-западнее Сватового);

десять штурмов у Белогоровки (12 км к югу от Кременной), в районе Серебрянского леса (11 км к югу от Кременной) и у Спорного (24 км к югу от Кременной).

Однако оккупанты в свою очередь продолжили наступление вдоль линии Купянск — Сватово — Кременная и незначительно продвинулись юго-западнее Лимана Первого (11 км к северо-востоку от Купянска), в направлении Калинового (8 км к северо-востоку от Купянска). Также карты ISW зафиксировали незначительные успехи врага к северу от Ивановки (21 км к юго-востоку от Купянска).

Карта боевых действий в Луганской области от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 22 октября 2023 года

Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на 22 октября 2023 года.

За сутки произошло более 80 боевых столкновений. ВСУ отразили атаки врага на таких направлениях передовой:

на Купянском — более 15 атак в районах Синьковки, Ивановки Харьковской области и Надии Луганской области;

— более 15 атак в районах Синьковки, Ивановки Харьковской области и Надии Луганской области; на Лиманском — более десяти атак возле Белогоровки Луганской области, Серебрянского леса и Спорного Донецкой области;

— более десяти атак возле Белогоровки Луганской области, Серебрянского леса и Спорного Донецкой области; на Бахмутском — вблизи Васюковки и Андреевки Донецкой области;

Украинский защитник стреляет по позициям врага. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

на Авдеевском — более 15 атак возле Керамика, Авдеевки, Степного, Тоненького и Первомайского Донецкой области. Враг пытался оцепить Авдеевку, однако украинские бойцы этому помешали;

— более 15 атак возле Керамика, Авдеевки, Степного, Тоненького и Первомайского Донецкой области. Враг пытался оцепить Авдеевку, однако украинские бойцы этому помешали; на Марьинском — более 20 атак в районах Марьинки, Красногоровки и Победы Донецкой области;

— более 20 атак в районах Марьинки, Красногоровки и Победы Донецкой области; на Шахтерском — близ Пречистовки, Золотой Нивы, Старомайорского Донецкой области и севернее Приютного Запорожской области.

Украинские бойцы запускают дрон на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

"Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах", — говорится в сводке.

В то же время ВСУ наступают на Запорожском направлении, где наносят российским захватчикам сокрушительные удары и многие потери.

Украинские военные наносят удары по позициям оккупантов. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, что Вооруженные Силы Украины продолжают защищать нашу страну от российских захватчиков, постепенно освобождая оккупированные населенные пункты. На линии фронта идут ожесточенные бои, где враг несет существенные потери в живой силе и военной технике.