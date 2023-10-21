Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 21.10.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 21 жовтня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 21 жовтня.

Читайте також:

DeepState

Станом на 21.10.2023 українські захисники продовжують давати відсіч російським окупантам на таких напрямках передової:

Сватівський — тривають бойові дії біля Лиману Першого, Райгородки та Новоселівського, ворог намагається наступати в Серебрянському лісництві.

Карта бойових дій на Сватівському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

Бахмутський — тривають бої біля Кліщіївки за залізницею, Сили Оборони мають частковий успіх.

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

Авдіївський — ЗСУ відбили атаки ворога з Водяного на Сєверне, а також на Первомайське. Окупанти продовжують тиснути з Красногорівки.

Карта бойових дій на Авдіївському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

Бердянський — окупанти продовжують атакувати район північніше Приютного.

Карта бойових дій на Бердянському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

Запорізький — тривають зіткнення біля Новопрокопівки та Вербового.

Карта бойових дій на Запорізькому напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Українські військові станом на суботу, 21 жовтня, провели 77 бойових зіткнень із російськими окупантами поблизу:

Синьківки та Іванівки Харківської області на Куп'янському напрямку,

Надії та на схід до Невського Луганської області на Сватівському напрямку,

Карта бойових дій на Куп'янському та Сватівському напрямках від Liveuamap. Фото: скриншот

Богданівки, Хромового, Кліщіївки Донецької області на Бахмутському напрямку,

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

Авдіївки, Новокалинового, Степового, Первомайського Донецької області на Авдіївському напрямку,

Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області на Мар'їнському напрямку,

Карта бойових дій на Авдіївському та Мар'їнському напрямках від Liveuamap. Фото: скриншот

Золотої Ниви, Старомайорського та Рівнополя Донецької області, а також Полтавки Запорізької області на Бердянському напрямку,

Роботиного Запорізької області на Запорізькому напрямку.

Карта бойових дій на Бердянському та Запорізькому напрямках від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що станом на сьогодні, 20 жовтня, російські окупанти продовжували контратаки на Бахмутському напрямку і трохи просунулися на північ від Кліщіївки.

За даними Генштабу ЗСУ, українські військові відбили російські атаки поблизу Богданівки (5 км на північний захід від Бахмута), Хромового (2 км на захід від Бахмута) та Кліщіївки.

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від ISW. Фото: інфографіка ISW

За даними російського військкора, українські військові станом на суботу, 21 жовтня, просунулися на Запорізькому напрямку на північний захід від Вербового (10 км на схід від Роботиного), однак наразі ця інформація не підтверджена.

У Генштабі повідомили, що українські бійці також продовжують наступальні дії на Запорізькому напрямку.

Карта бойових дій на Запорізькому напрямку від ISW. Фото: інфографіка ISW

Оперативна ситуація в Україні станом на 21 жовтня 2023 року

Актуальний звіт Генштабу ЗСУ станом на зараз, 21 жовтня 2023 року.

Український захисник на військовій техніці. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За добу українські захисники провели понад 100 бойових зіткнень із російськими окупантами. ЗСУ успішно відбили атаки та наступи ворога на таких напрямках фронту:

на Куп’янському — понад 20 атак в районах Синьківки та Іванівки Харківської області, а також близько 5 атак біля Надії Луганської області;

на Лиманському — в районі Невельського Луганської області;

на Бахмутському — біля Богданівки та Хромового, а також в районі Кліщіївки Донецької області;

на Авдіївському — поблизу Авдіївки, Новокалинового, Степового та Первомайського Донецької області;

на Мар’їнському — близько 20 атак в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області;

на Шахтарському — біля Золотої Ниви, Старомайорського та Рівнополя Донецької області;

на Запорізькому — в районі Полтавки та Роботиного Запорізької області.

Україснький пілот злізає з літака. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За добу авіація Сил оборони завдала вісім ударів по окупантах та їх військовій техніці, зокрема чотири удари — ЗРК противника.

"Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, склад боєприпасів, 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію РЕБ противника", — додали в Генштабі.

Український військовий цілить по позиціях ворога. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, що українські захисники продовжують оборонятися на сході та півдні нашої країни. Також воїни наступають на Мелітопольському та Бахмутському напрямках.