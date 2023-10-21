Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 21.10.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий по состоянию на утро 21 октября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 21 октября.

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DeepState

По состоянию на 21.10.2023 украинские защитники продолжают давать отпор российским оккупантам на таких направлениях:

Сватовский — продолжаются боевые действия у Лимана Первого, Райгородки и Новоселовского, враг пытается наступать в Серебрянском лесничестве.

Карта боевых действий на Сватовском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Бахмутский — продолжаются бои у Клещеевки за железной дорогой, Силы Обороны имеют частичный успех.

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Авдеевский — ВСУ отразили атаки врага из Водяного на Северное, а также на Первомайское. Оккупанты продолжают давить из Красногоровки.

Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Бердянский — оккупанты продолжают атаковать район севернее Приютного.

Карта боевых действий на Бердянском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Запорожский — продолжаются столкновения возле Новопрокоповки и Вербового.

Карта боевых действий в Запорожском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Украинские военные по состоянию на субботу, 21 октября, провели 77 боевых столкновений с российскими оккупантами вблизи:

Синьковки и Ивановки Харьковской области на Купянском направлении,

Надии и на восток к Невскому Луганской области на Сватовском направлении,

Карта боевых действий на Купянском и Сватовском направлениях от Liveuamap. Фото: скриншот

Богдановки, Хромового, Клещеевки Донецкой области на Бахмутском направлении,

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Авдеевки, Новокалинового, Степного, Первомайского Донецкой области на Авдеевском направлении,

Марьинки и Новомихайловки Донецкой области на Марьинском направлении,

Карта боевых действий на Авдеевском и Марьинском направлениях от Liveuamap. Фото: скриншот

Золотой Нивы, Старомайорского и Ровнополья Донецкой области, а также Полтавки Запорожской области на Бердянском направлении,

Роботино Запорожской области на Запорожском направлении.

Карта боевых действий на Бердянском и Запорожском направлениях от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что по состоянию на сегодня, 20 октября, российские оккупанты продолжали контратаки на Бахмутском направлении и немного продвинулись к северу от Клещеевки.

По данным Генштаба ВСУ, украинские военные отразили российские атаки вблизи Богдановки (5 км северо-западнее Бахмута), Хромового (2 км западнее Бахмута) и Клещеевки.

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

По данным российского военкора, украинские военные по состоянию на субботу, 21 октября, продвинулись на Запорожском направлении к северо-западу от Вербового (10 км восточнее Роботино), однако в настоящее время эта информация не подтверждена.

В Генштабе сообщили, что украинские бойцы также продолжают наступательные действия на Запорожском направлении.

Карта боевых действий на Запорожском направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 21 октября 2023 года

Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на 21 октября 2023 года.

Украинский защитник на военной технике. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За сутки украинские защитники провели более 100 боевых столкновений с российскими оккупантами. ВСУ успешно отразили атаки и наступления врага на следующих направлениях фронта:

на Купянском — более 20 атак в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области, а также около 5 атак у Надежды Луганской области;

на Лиманском — в районе Невельского Луганской области;

на Бахмутском — возле Богдановки и Хромового, а также в районе Клещеевки Донецкой области;

на Авдеевском — вблизи Авдеевки, Новокалинового, Степного и Первомайского Донецкой области;

на Марьинском — около 20 атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области;

на Шахтерском — возле Золотой Нивы, Старомайорского и Ровнополья Донецкой области;

на Запорожском — в районе Полтавки и Роботино Запорожской области.

Украинский пилот слезает с самолета. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

В сутки авиация Сил обороны нанесла восемь ударов по оккупантам и их военной технике, в том числе четыре удара — по ЗРК противника.

"Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, состав боеприпасов, 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, станцию РЭБ противника", — добавили в Генштабе.

Украинский военный целит по позициям врага. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, что украинские защитники продолжают обороняться на востоке и юге нашей страны. Также воины наступают на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.