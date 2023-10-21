Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 21.10.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине с состоянием фронта на сегодня
Появились актуальные карты боевых действий по состоянию на утро 21 октября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 21 октября.
DeepState
По состоянию на 21.10.2023 украинские защитники продолжают давать отпор российским оккупантам на таких направлениях:
- Сватовский — продолжаются боевые действия у Лимана Первого, Райгородки и Новоселовского, враг пытается наступать в Серебрянском лесничестве.
- Бахмутский — продолжаются бои у Клещеевки за железной дорогой, Силы Обороны имеют частичный успех.
- Авдеевский — ВСУ отразили атаки врага из Водяного на Северное, а также на Первомайское. Оккупанты продолжают давить из Красногоровки.
- Бердянский — оккупанты продолжают атаковать район севернее Приютного.
- Запорожский — продолжаются столкновения возле Новопрокоповки и Вербового.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
Украинские военные по состоянию на субботу, 21 октября, провели 77 боевых столкновений с российскими оккупантами вблизи:
- Синьковки и Ивановки Харьковской области на Купянском направлении,
- Надии и на восток к Невскому Луганской области на Сватовском направлении,
- Богдановки, Хромового, Клещеевки Донецкой области на Бахмутском направлении,
- Авдеевки, Новокалинового, Степного, Первомайского Донецкой области на Авдеевском направлении,
- Марьинки и Новомихайловки Донецкой области на Марьинском направлении,
- Золотой Нивы, Старомайорского и Ровнополья Донецкой области, а также Полтавки Запорожской области на Бердянском направлении,
- Роботино Запорожской области на Запорожском направлении.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что по состоянию на сегодня, 20 октября, российские оккупанты продолжали контратаки на Бахмутском направлении и немного продвинулись к северу от Клещеевки.
По данным Генштаба ВСУ, украинские военные отразили российские атаки вблизи Богдановки (5 км северо-западнее Бахмута), Хромового (2 км западнее Бахмута) и Клещеевки.
По данным российского военкора, украинские военные по состоянию на субботу, 21 октября, продвинулись на Запорожском направлении к северо-западу от Вербового (10 км восточнее Роботино), однако в настоящее время эта информация не подтверждена.
В Генштабе сообщили, что украинские бойцы также продолжают наступательные действия на Запорожском направлении.
Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 21 октября 2023 года
Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на 21 октября 2023 года.
За сутки украинские защитники провели более 100 боевых столкновений с российскими оккупантами. ВСУ успешно отразили атаки и наступления врага на следующих направлениях фронта:
- на Купянском — более 20 атак в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области, а также около 5 атак у Надежды Луганской области;
- на Лиманском — в районе Невельского Луганской области;
- на Бахмутском — возле Богдановки и Хромового, а также в районе Клещеевки Донецкой области;
- на Авдеевском — вблизи Авдеевки, Новокалинового, Степного и Первомайского Донецкой области;
- на Марьинском — около 20 атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области;
- на Шахтерском — возле Золотой Нивы, Старомайорского и Ровнополья Донецкой области;
- на Запорожском — в районе Полтавки и Роботино Запорожской области.
В сутки авиация Сил обороны нанесла восемь ударов по оккупантам и их военной технике, в том числе четыре удара — по ЗРК противника.
"Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, состав боеприпасов, 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, станцию РЭБ противника", — добавили в Генштабе.
Напомним, что украинские защитники продолжают обороняться на востоке и юге нашей страны. Также воины наступают на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.
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