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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине с состоянием фронта на сегодня

21 октября 2023 07:35
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 21.10.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Появились актуальные карты боевых действий по состоянию на утро 21 октября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 21 октября.

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DeepState

По состоянию на 21.10.2023 украинские защитники продолжают давать отпор российским оккупантам на таких направлениях:

  • Сватовский — продолжаются боевые действия у Лимана Первого, Райгородки и Новоселовского, враг пытается наступать в Серебрянском лесничестве.
Карта боевых действий на Сватовском направлении от Deepstate
Карта боевых действий на Сватовском направлении от Deepstate. Фото: скриншот
  • Бахмутский — продолжаются бои у Клещеевки за железной дорогой, Силы Обороны имеют частичный успех.
Карта боевых действий на Бахмутском направлении от Deepstate
Карта боевых действий на Бахмутском направлении от Deepstate. Фото: скриншот
  • Авдеевский — ВСУ отразили атаки врага из Водяного на Северное, а также на Первомайское. Оккупанты продолжают давить из Красногоровки.
Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Deepstate
Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Deepstate. Фото: скриншот
  • Бердянский — оккупанты продолжают атаковать район севернее Приютного.
Карта боевых действий на Бердянском направлении от Deepstate
Карта боевых действий на Бердянском направлении от Deepstate. Фото: скриншот
  • Запорожский — продолжаются столкновения возле Новопрокоповки и Вербового.
Карта боевых действий в Запорожском направлении от Deepstate
Карта боевых действий в Запорожском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Украинские военные по состоянию на субботу, 21 октября, провели 77 боевых столкновений с российскими оккупантами вблизи:

  • Синьковки и Ивановки Харьковской области на Купянском направлении,
  • Надии и на восток к Невскому Луганской области на Сватовском направлении,
Карта боевых действий на Купянском и Сватовском направлениях от Liveuamap
Карта боевых действий на Купянском и Сватовском направлениях от Liveuamap. Фото: скриншот
  • Богдановки, Хромового, Клещеевки Донецкой области на Бахмутском направлении,
Карта боевых действий на Бахмутском направлении от Liveuamap
Карта боевых действий на Бахмутском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот
  • Авдеевки, Новокалинового, Степного, Первомайского Донецкой области на Авдеевском направлении,
  • Марьинки и Новомихайловки Донецкой области на Марьинском направлении,
Карта боевых действий на Авдеевском и Марьинском направлениях от Liveuamap
Карта боевых действий на Авдеевском и Марьинском направлениях от Liveuamap. Фото: скриншот
  • Золотой Нивы, Старомайорского и Ровнополья Донецкой области, а также Полтавки Запорожской области на Бердянском направлении,
  • Роботино Запорожской области на Запорожском направлении.
Карта боевых действий на Бердянском и Запорожском направлениях от Liveuamap
Карта боевых действий на Бердянском и Запорожском направлениях от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что по состоянию на сегодня, 20 октября, российские оккупанты продолжали контратаки на Бахмутском направлении и немного продвинулись к северу от Клещеевки.

По данным Генштаба ВСУ, украинские военные отразили российские атаки вблизи Богдановки (5 км северо-западнее Бахмута), Хромового (2 км западнее Бахмута) и Клещеевки.

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от ISW
Карта боевых действий на Бахмутском направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

По данным российского военкора, украинские военные по состоянию на субботу, 21 октября, продвинулись на Запорожском направлении к северо-западу от Вербового (10 км восточнее Роботино), однако в настоящее время эта информация не подтверждена.

В Генштабе сообщили, что украинские бойцы также продолжают наступательные действия на Запорожском направлении.

Карта боевых действий на Запорожском направлении от ISW
Карта боевых действий на Запорожском направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 21 октября 2023 года

Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на 21 октября 2023 года.

Украинский защитник на военной технике
Украинский защитник на военной технике. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За сутки украинские защитники провели более 100 боевых столкновений с российскими оккупантами. ВСУ успешно отразили атаки и наступления врага на следующих направлениях фронта:

  • на Купянском — более 20 атак в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области, а также около 5 атак у Надежды Луганской области;
  • на Лиманском — в районе Невельского Луганской области;
  • на Бахмутском — возле Богдановки и Хромового, а также в районе Клещеевки Донецкой области;
  • на Авдеевском — вблизи Авдеевки, Новокалинового, Степного и Первомайского Донецкой области;
  • на Марьинском — около 20 атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области;
  • на Шахтерском — возле Золотой Нивы, Старомайорского и Ровнополья Донецкой области;
  • на Запорожском — в районе Полтавки и Роботино Запорожской области.
Украинский пилот слезает с самолета
Украинский пилот слезает с самолета. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

В сутки авиация Сил обороны нанесла восемь ударов по оккупантам и их военной технике, в том числе четыре удара — по ЗРК противника.

"Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, состав боеприпасов, 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, станцию РЭБ противника", — добавили в Генштабе.

Украинский военный целит по позициям врага
Украинский военный целит по позициям врага. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, что украинские защитники продолжают обороняться на востоке и юге нашей страны. Также воины наступают на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

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