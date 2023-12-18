Аліна Михайлова розповіла про "прірву" між тилом і фронтом — що не так

Керівниця медичної служби "Вовки да Вінчі" Аліна Михайлова. Фото: instagram.com/alishamisha

Керівниця медичної служби "Вовки да Вінчі" Аліна Михайлова розповіла, що не згодна з думкою про те, що військові на фронті воюють, щоб в тилу "люди мирно пили каву". За її словами, між тилом та фронтом ціла "прірва", а до військових проявляють мало поваги.

Про це вона розповіла в інтерв'ю на YouTube-каналі "Розмова" з Сергієм Лиховидою.

Читайте також:

"Прірва" між тилом і фронтом

Аліна Михайлова розповіла, що в людей, які живуть в тилу досить мало поваги та розуміння до військових, які на лінії зіткнення. Вона навела приклад, як військові виїжджали з Куп'янського напрямку, де відбувалося просто пекло і повернулись в Київ, де війна майже не відчутна. Це досить складне питання: як з цими двома світами уживатися.

"Я не воюю за те, щоб тут люди пили каву, я воюю за свою країну. Я не воюю за те, щоб дорослі мужики тягали гирі в спортзалах, а ввечері відривались в клубі під якусь Лободу. Я не за це воюю, не треба тут підмінювати поняття і намагатись когось виправдати", — наголошує військова.

Вона додала, що для неї, як для військової, дуже важлива повага та розуміння. Розуміння, що люди, були на війні, неважливо де: чи на чергуваннях в штабах, чи на самому "нулі", вони зустрілись з війною і віддали свій час, здоров'я, а хтось і життя, щоб тут було спокійно.

"Я теж хочу жити тут і зараз. Просто ми якось міняємо фокус того, що "Жити тут і зараз". Для когось це бабахати величезне весілля і вбахувати туди мільйони гривень, або взагалі виїхати з країни й жити так, наче тебе це не стосується. Друга сторона живе "Тут і зараз" десь в Ямпільських лісах чи в посадках Куп’янська, і для них це їхнє життя "Тут і зараз". Тому що тут і зараз твориться історія і виборюється незалежність, і це два світи, які сьогодні, з кожним місяцем, один від одного віддаляються і зближення я не бачу", — підкреслила Алін Михайлова.

Нагадаємо, нещодавно українські захисниці розповіли про те, як це жити серед чоловіків, до чого треба бути готовим, коли вступаєш до лав ЗСУ, та про найтяжчі моменти на передовій.