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Алина Михайлова рассказала о "пропасти" между тылом и фронтом — что не так

18 декабря 2023 13:10
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Алина Михайлова рассказала о "пропасти" между тылом и фронтом — что не так
Руководитель медицинской службы "Волки да Винчи" Алина Михайлова. Фото: instagram.com/alishamisha
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Руководитель медицинской службы "Волки да Винчи" Алина Михайлова рассказала, что не согласна с мнением о том, что военные на фронте воюют, чтобы в тылу "люди мирно пили кофе". По ее словам, между тылом и фронтом целая "пропасть", а к военным проявляют мало уважения.

Об этом она рассказала в интервью на YouTube-канале "Разговор" с Сергеем Лиховидой.

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"Пропасть" между тылом и фронтом

Алина Михайлова рассказала, что у людей, живущих в тылу, достаточно мало уважения и понимания к военным, которые на линии столкновения. Она привела пример, как военные выезжали из Купянского направления, где происходил просто ад и вернулись в Киев, где война почти не ощутима. Это довольно сложный вопрос: как с этими двумя мирами уживаться.

"Я не воюю за то, чтобы здесь люди пили кофе, я воюю за свою страну. Я не воюю за то, чтобы взрослые мужики таскали гири в спортзалах, а вечером отрывались в клубе под какую-то Лободу. Я не за это воюю, не надо здесь подменять понятие и пытаться кого-то оправдать", — отмечает военная.

Она добавила, что для нее, как для военной, очень важно уважение и понимание. Понимание, что люди были на войне, неважно где: или на дежурствах в штабах, или на самом "нуле", они встретились с войной и отдали свое время, здоровье, а кто-то и жизнь, чтобы здесь было спокойно.

"Я тоже хочу жить здесь и сейчас. Просто мы как-то меняем фокус того, что "Жить здесь и сейчас". Для кого-то это бабахать огромную свадьбу и убахать туда миллионы гривен, или вообще уехать из страны и жить так, будто тебя это не касается. Вторая сторона живет "Здесь и сейчас" где-то в Ямпольских лесах или в посадках Купянска, и для них это их жизнь "Здесь и сейчас", потому что здесь и сейчас творится история и борется за независимость, и это два мира, которые сегодня, с каждым месяцем, друг от друга удаляются и сближения я не вижу", — подчеркнула Алин Михайлова.

Напомним, недавно украинские защитницы рассказали о том, как это жить среди мужчин, к чему нужно быть готовым, когда вступаешь в ряды ВСУ, и о самых тяжелых моментах на передовой.

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