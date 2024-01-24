Штурмовики A-10, ціна, модифікації, успіхи у війнах та унікальність

Штурмовик американських збройних сил А-10. Фото: af.mil

Українські Повітряні сили хочуть замінити льотний парк з радянських зразків на західну техніку. Так, замість штурмовики Су-25 ПС ЗСУ, за словами командувача Повітряних сил генерал-лейтенанта Миколи Оліщука, хочуть отримати американські A-10 Thunderbolt II. Що відомо про ці літаки і чим вони унікальні — у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Старі, але не іржаві літаки

Як командування Збройних сил України, так і численні експерти наголошували на тому, що повноцінний контрнаступ ЗСУ не може бути організований без відповідної підтримки з повітря. Американський штурмовик Fairchild-Republic A-10 Thunderbolt II, про необхідність передачі якого Повітряним силам ЗС України заявив командувач ПС Микола Олещук — саме такий літак, який потрібен в умовах контрнаступу.

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Цей зразок авіаційної техніки Сполучених Штатів Америки створювався компанією Fairchild-Republic на початку 70-х років минулого століття саме для таких цілей — для підтримки сухопутних військ, для ураження танків, бронемашин та інших ворожих цілей.

Перший політ "Удар блискавки" (саме так перекладається з англійської назва Thunderbolt) здійснив 10 травня 1972 року. А експлуатувати у збройних силах Сполучених Штатів базовий варіант A-10A розпочали 1977-го. А новіша модифікація A-10C прийшла до ЗС США рівно через 20 років, 1997-го.

Буря в пустелі, яка усе змінила

Такий великий проміжок між цими модифікаціями пояснюється тим, що довгий час А-10 був не дуже популярним в американській армії. А за зовнішню схожість із африканською свинею бородавочником йому навіть дали таке знущальне прізвисько — Warthog.

Та все змінила війна в Персидській затоці, операція "Буря в пустелі". Хоча першим військовим конфліктом, у якому А-10 взяв участь, стала війна в Гренаді 1983 року, але там "Удар блискавки" не брав участь у власне бойових діях. А от через 8 років, під час вигнання іракських окупантів з території Кувейту, "Бородавочник" проявив себе з найкращого боку.

У тій операції повітряні сили США виставили проти військ Саддама Хусейна 144 літаки, які знищили понад тисячу танків, 1,2 тисячі одиниць артилерійської техніки та 2 тисячі одиниць іншої військової техніки. При цьому американський контингент втратив лише сім А-10, а один із 17 пошкоджених літаків повернувся на базу з такими пошкодженнями, з якими жоден інший американський військовий літак не зумів би втриматися у повітрі.

Використання А-10 у подальших війнах

Згодом штурмовики Thunderbolt брали участь ще у кількох військових конфліктах. Зокрема, в бомбардуваннях військової інфраструктури Югославії, що стало відповіддю країн НАТО на терор тамтешнього диктатора Слободана Мілошевіча проти косовських албанців.

Також А-10 використовували під час війни в Іраку 2003-го року, коли був знищений режим тирана Саддама Хусейна, та у Афганістані, де після 2001 і до 2021 року американські війська допомагали законній владі цієї країни боротися з талібами.

Як бачимо, усі військові конфлікти, в яких брали участь "Бородавочники", стосувалися лише американської армії. І цьому є просте пояснення. А-10 ніколи не передавався до експорту в інші країни. А експортувати було куди.

Один із найнадійніших літаків на світі

У різний час штурмовиками Fairchild-Republic A-10 Thunderbolt цікавилася ціла низка країн НАТО та інших партнерів Сполучених Штатів — зокрема, Австралія, Бельгія, Велика Британія, Корея, Німеччина та Японія. Та з різних причин ці країни так і не закупили у Сполучених Штатів "Удар блискавки". Одним із найсерйозніших контрактів могла стати пропозиція Туреччини щодо купівлі відразу 50 А-10, але і це рішення, яке уже майже ухвалили на початку 90-х (після війни за звільнення Кувейту), теж зірвалося.

Чим же такий особливий Thunderbolt? Перш за все, рівнем виживання у повітряних боях. Він навіть спроектований був таким чином, щоб витримувати одиночні влучання снарядів 23-міліметрового калібру. Частина ж деталей А-10 витримує навіть удари 57-міліметрових снарядів.

Крім того, системи керування літаком та паливні баки спроектовані та резервовані таким чином, щоб штурмовик міг триматися у повітрі навіть за серйозних пошкоджень — власне, як це і сталося у вже згаданому епізоді війни 1991 року.

Ну, і варто зазначити, що бронювання кабіни є чи не найкращим із усіх військових літаків не тільки Сполучених Штатів, а і взагалі західних повітряних сил. Усі ці фактори і вплинули на те, що А-10 Thunderbolt, який припинили випускати ще 1984 року (випустивши 716 одиниць), який коштує близько 19 млн доларів за один екземпляр, який, на відміну від інших типів літаків, є вузькоспеціазованою авіаційною технікою — досі перебуває на озброєнні американських збройних сил. Ба більше, авіація і армія США навіть певний час конфліктували між собою, який саме вид військ має використовувати "Бородавочників".

Саме такі літаки й потрібні Збройним силам України для майбутнього контрнаступу, який уже готується Генеральним штабом. Прості, надійні, ефективні і майже незнищенні – А-10 можуть стати справжньою блискавкою, яка спопелить російські танки, бронетехніку та артилерію на окупованих територіях України.