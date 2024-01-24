Штурмовики A-10, цена, модификации, успехи в войнах и уникальность

Штурмовик американских вооруженных сил А-10. Фото: af.mil

Украинские Воздушные силы хотят заменить летный парк с советских образцов на западную технику. Так, вместо штурмовика Су-25 ПС ВСУ, по словам командующего Воздушными силами генерал-лейтенанта Николая Олищука, хотят получить американские A-10 Thunderbolt II. Что известно об этих самолетах и чем они уникальны — в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Старые, но не ржавые самолеты

Как командование Вооруженных сил Украины, так и многочисленные эксперты отмечали, что полноценное контрнаступление ВСУ не может быть организовано без соответствующей поддержки с воздуха. Американский штурмовик Fairchild-Republic A-10 Thunderbolt II, о необходимости передачи которого Воздушным силам ВС Украины заявил командующий ВС Николай Олещук, — именно такой самолет, который нужен в условиях контрнаступления.

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Этот образец авиационной техники Соединенных Штатов Америки создавался компанией Fairchild-Republic в начале 70-х годов прошлого столетия именно для таких целей — для поддержки сухопутных войск, для поражения танков, бронемашин и других враждебных целей.

Первый полет "Удар молнии" (именно так переводится с английского название Thunderbolt) совершил 10 мая 1972 года. А эксплуатировать в вооруженных силах Соединенных Штатов базовый вариант A-10A начали в 1977 году. Новейшая модификация A-10C поступила в ВС США ровно через 20 лет, в 1997-м.

Буря в пустыне, которая все изменила

Такой большой промежуток между этими модификациями объясняется тем, что долгое время А-10 был не очень популярен в американской армии. А за внешнее сходство с африканской свиньей бородавочником ему даже дали такое издевательское прозвище Warthog.

Но все изменила война в Персидском заливе, операция "Буря в пустыне". Хотя первым военным конфликтом, в котором А-10 принял участие, стала война в Гренаде 1983 года, но восемь лет, во время изгнания иракских оккупантов с территории Кувейта, "бородавочник" проявил себя с лучшей стороны.

В этой операции воздушные силы США выставили против войск Саддама Хусейна 144 самолета, уничтоживших более тысячи танков, 1,2 тысячи единиц артиллерийской техники и 2 тысячи другой военной техники. При этом американский контингент потерял всего семь А-10, а один из 17 поврежденных самолетов вернулся на базу с такими повреждениями, с которыми ни один другой американский военный самолет не смог бы удержаться в воздухе.

Использование А-10 в последующих войнах

Впоследствии штурмовики Thunderbolt участвовали еще в нескольких военных конфликтах. В частности, в бомбардировках военной инфраструктуры Югославии, что явилось ответом стран НАТО на террор тамошнего диктатора Слободана Милошевича против косовских албанцев.

Также А-10 использовали во время войны в Ираке в 2003 году, когда был уничтожен режим тирана Саддама Хусейна, и в Афганистане, где после 2001 и до 2021 года американские войска помогали законным властям этой страны бороться с талибами.

Как видим, все военные конфликты, в которых участвовали "бородавочники", касались только американской армии. И этому есть простое объяснение. А-10 никогда не передавался в экспорт в другие страны. А экспортировать было куда.

Один из самых надежных самолетов в мире

В разное время штурмовиками Fairchild-Republic A-10 Thunderbolt интересовался ряд стран НАТО и других партнеров Соединенных Штатов — в частности, Австралия, Бельгия, Великобритания, Корея, Германия и Япония. Но по разным причинам эти страны так и не закупили у Соединенных Штатов "удар молнии". Одним из самых серьезных контрактов могло стать предложение Турции по покупке сразу 50 А-10, но и это решение, уже почти принятое в начале 90-х (после войны за освобождение Кувейта), тоже сорвалось.

Чем же такой особенный Thunderbolt? Прежде всего, уровнем выживаемости в воздушных боях. Он даже спроектирован был таким образом, чтобы выдерживать одиночные попадания снарядов 23-миллиметрового калибра. Часть деталей А-10 выдерживает даже удары 57-миллиметровых снарядов.

Кроме того, системы управления самолетом и топливные баки спроектированы и резервированы таким образом, чтобы штурмовик мог держаться в воздухе даже после серьезных повреждений — собственно, как это произошло в уже упомянутом эпизоде войны 1991 года.

Ну, и стоит отметить, что бронирование кабины является лучшим из всех военных самолетов не только Соединенных Штатов, но и вообще западных воздушных сил. Все эти факторы и повлияли на то, что А-10 Thunderbolt, который прекратили выпускать еще в 1984 году (выпустив 716 единиц), который стоит около 19 млн долларов за один экземпляр, который, в отличие от других типов самолетов, является узкоспециализированной авиационной техникой — до сих пор находится на вооружении американских вооруженных сил. Более того, авиация и армия США даже определенное время конфликтовали между собой, какой именно вид войск должен использовать "бородавочников".

Именно такие самолеты и нужны Вооруженным силам Украины для предстоящего контрнаступления, которое уже готовится Генеральным штабом. Простые, надежные, эффективные и почти неистребимые А-10 могут стать настоящей молнией, испепеляющей российские танки, бронетехнику и артиллерию на оккупированных территориях Украины.