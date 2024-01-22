Повітряні сили розповіли, яку кількість шахедів знищила ППО за ніч

Українські військові збивають ворожі цілі. Фото: facebook.com/JointForcesCommandAFU

Українським військовим вдалося знищити всі ударні БпЛА типу "Shahed-136/131" в ніч проти 22 січня. Йдеться про вісім ворожих безпілотників.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Зазначається, що російські окупанти запустили шахеди із району Приморсько-Ахтарська Російської Федерації.

"Усі вісім "шахедів" знищено зенітними ракетними підрозділами та мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей", — йдеться в повідомленні Повітряних сил.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Атака РФ на Україну 21 січня

Нагадаємо, що в Україні повітряна тривога почалась близько 22:00 ввечері 21 січня. Російські окупанти запустили безпілотники з півдня. Тоді небезпеку оголосили для Херсонської, Миколаївської та Дніпропетровської областей.

Також ми повідомляли, що 21 січня російські окупанти обстріляли житлові квартали Курахового Донецької області. Внаслідок атаки ворога загинув 31-річний чоловік, ще одна людина отримала травми.

Додамо, що опісля російські окупанти поширювали інформацію про те, що по ринку в Донецьку вдарила українська армія. У Силах оборони спростували цю інформацію.