Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Повітряні сили розповіли, яку кількість шахедів знищила ППО за ніч arrow

Повітряні сили розповіли, яку кількість шахедів знищила ППО за ніч

22 січня 2024 06:57
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряні сили розповіли, яку кількість шахедів знищила ППО за ніч
Українські військові збивають ворожі цілі. Фото: facebook.com/JointForcesCommandAFU
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Українським військовим вдалося знищити всі ударні БпЛА типу "Shahed-136/131" в ніч проти 22 січня. Йдеться про вісім ворожих безпілотників.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Читайте також:

Робота ППО в ніч проти 22 січня

Зазначається, що російські окупанти запустили шахеди із району Приморсько-Ахтарська Російської Федерації. 

"Усі вісім "шахедів" знищено зенітними ракетними підрозділами та мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей", — йдеться в повідомленні Повітряних сил.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Атака РФ на Україну 21 січня

Нагадаємо, що в Україні повітряна тривога почалась близько 22:00 ввечері 21 січня. Російські окупанти запустили безпілотники з півдня. Тоді небезпеку оголосили для Херсонської, Миколаївської та Дніпропетровської областей.

Також ми повідомляли, що 21 січня російські окупанти обстріляли житлові квартали Курахового Донецької області. Внаслідок атаки ворога загинув 31-річний чоловік, ще одна людина отримала травми.

Додамо, що опісля російські окупанти поширювали інформацію про те, що по ринку в Донецьку вдарила українська армія. У Силах оборони спростували цю інформацію.

безпілотники
Україна
обстріли
окупанти
ППО
дрон Шахід-136
повітряна тривога
дрони
війна в Україні
війна
Росія
атака

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

12 січня 2024

00:22 Народна синоптикиня Діденко пояснила, чому кияни чули грім

Актуальне по темі