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Сили оборони заявили про непричетність до обстрілу ринку в Донецьку

21 січня 2024 23:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Сили оборони заявили про непричетність до обстрілу ринку в Донецьку
Наслідки обстрілу Донецька. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти поширюють інформацію про те, що по ринку в Донецьку вдарила українська армія. У Силах оборони спростували цю інформацію.

Про це повідомляє Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку.

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"Відповідально заявляємо, що сили, які перебувають в підпорядкуванні ОСУВ "Таврія", в цьому випадку бойової роботи засобами ураження не вели", — йдеться у повідомленні.

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Наслідки обстрілу Донецька. Фото: t.me/novynydonbas

В об'єднаному пресцентрі Сил оборони таврійського напрямку наголосили, що Донецьк — це Україна. Там додали, що ворогу доведеться відповідати за відібрані життя українців.

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Допис об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку. Фото: скриншот

Нагадаємо, тимчасово окупований Донецьк потрапив під обстріл 21 січня. Під ударом опинився ринок на великому житловому мікрорайоні "Текстильник" у Кіровському районі.

Також ми писали, що сьогодні, 21 січня, російські окупанти обстріляли житлові квартали Курахового Донецької області. Внаслідок атаки ворога загинув 31-річний чоловік, ще одна людина отримала травми.

Додамо, російські загарбники вдарили авіаційною бомбою ФАБ по шахті "Південнодонбаська 3", що розташовується у прифронтовому Вугледарі. Це може свідчити про подальший наступ загарбників у цьому напрямку.

війна
ЗСУ
Україна
обстріли
окупанти
Донецьк
окупація

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