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Силы обороны заявили о непричастности к обстрелу рынка в Донецке

21 января 2024 23:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Силы обороны заявили о непричастности к обстрелу рынка в Донецке
Последствия обстрела Донецка. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты распространяют информацию о том, что по рынку в Донецке ударила украинская армия. В Силах обороны опровергли эту информацию.

Об этом сообщает Объединенный пресс-центр Сил обороны таврического направления.

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"Ответственно заявляем, что силы, которые находятся в подчинении ОСУВ "Таврия", в этом случае боевой работы средствами поражения не вели", — говорится в сообщении.

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Последствия обстрела Донецка. Фото: t.me/novynydonbas

В объединенном пресс-центре Сил обороны таврического направления отметили, что Донецк — это Украина. Там добавили, что врагу придется отвечать за отнятые жизни украинцев.

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Пост объединенного пресс-центра Сил обороны таврического направления. Фото: скриншот

Напомним, временно оккупированный Донецк попал под обстрел 21 января. Под ударом оказался рынок на большом жилом микрорайоне "Текстильщик" в Кировском районе.

Также мы писали, что сегодня, 21 января, российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Курахово Донецкой области. В результате атаки врага погиб 31-летний мужчина, еще один человек получил травмы.

Добавим, российские захватчики ударили авиационной бомбой ФАБ по шахте "Южнодонбасская 3", которая находится в прифронтовом Угледаре. Это может свидетельствовать о дальнейшем наступлении захватчиков в этом направлении.

война
ВСУ
Украина
обстрелы
оккупанты
Донецк
оккупация

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