Силы обороны заявили о непричастности к обстрелу рынка в Донецке
Российские оккупанты распространяют информацию о том, что по рынку в Донецке ударила украинская армия. В Силах обороны опровергли эту информацию.
Об этом сообщает Объединенный пресс-центр Сил обороны таврического направления.
Обстрел Донецка
"Ответственно заявляем, что силы, которые находятся в подчинении ОСУВ "Таврия", в этом случае боевой работы средствами поражения не вели", — говорится в сообщении.
В объединенном пресс-центре Сил обороны таврического направления отметили, что Донецк — это Украина. Там добавили, что врагу придется отвечать за отнятые жизни украинцев.
Напомним, временно оккупированный Донецк попал под обстрел 21 января. Под ударом оказался рынок на большом жилом микрорайоне "Текстильщик" в Кировском районе.
Также мы писали, что сегодня, 21 января, российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Курахово Донецкой области. В результате атаки врага погиб 31-летний мужчина, еще один человек получил травмы.
Добавим, российские захватчики ударили авиационной бомбой ФАБ по шахте "Южнодонбасская 3", которая находится в прифронтовом Угледаре. Это может свидетельствовать о дальнейшем наступлении захватчиков в этом направлении.
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