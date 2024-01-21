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Окупанти обстріляли житлові квартали Курахового, загинув 31-річний чоловік

21 січня 2024 20:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти обстріляли житлові квартали Курахового, загинув 31-річний чоловік
Наслідки обстрілу Донецької області. Фото: t.me/VadimFilashkin_donoda
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 21 січня, російські окупанти обстріляли житлові квартали Курахового Донецької області. Внаслідок атаки ворога загинув 31-річний чоловік, ще одна людина отримала травми.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

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"Сьогодні вдень росіяни обстріляли місто з градів — поцілили у житлову забудову. На місці влучання загинув 31-річний чоловік", — розповів Філашкін.

Наслідки обстрілу Донецької області 21 січня
Наслідки обстрілу Донецької області. Фото: t.me/VadimFilashkin_donoda
Наслідки обстрілу Донецької області 21 січня
Наслідки обстрілу Донецької області. Фото: t.me/VadimFilashkin_donoda

Загарбники пошкодили дитсадок і декілька приватних будинків. Внаслідок атаки РФ зайнялася пожежа, яку рятувальники вже загасили. Наразі точні наслідки обстрілу встановлюються. 

Наслідки обстрілу Донецької області 21 січня
Наслідки обстрілу Донецької області. Фото: t.me/VadimFilashkin_donoda

Філашкін закликав усіх, хто досі залишається в Донецькій області, евакуюватися.

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Допис Філашкіна. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські загарбники вдарили авіаційною бомбою ФАБ по шахті "Південнодонбаська 3", що розташовується у прифронтовому Вугледарі. Це може свідчити про подальший наступ загарбників у цьому напрямку.

Також ми писали, що у Миколаївській області бійці ДСНС ліквідували пожежу, яка сталася через російську атаку. В ніч проти 21 січня Росія безпілотником атакувала один із населених пунктів Снігурівської громади.

війна
українці
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Донецька область
обстріли

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