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Оккупанты обстреляли жилые кварталы Курахово, погиб 31-летний мужчина

21 января 2024 20:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты обстреляли жилые кварталы Курахово, погиб 31-летний мужчина
Последствия обстрела Донецкой области. Фото: t.me/VadimFilashkin_donoda
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 21 января, российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Курахово Донецкой области. В результате атаки врага погиб 31-летний мужчина, еще один человек получил травмы.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

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"Сегодня днем россияне обстреляли город из градов — попали в жилую застройку. На месте попадания погиб 31-летний мужчина", — рассказал Филашкин.

Последствия обстрела Донецкой области 21 января
Последствия обстрела Донецкой области. Фото: t.me/VadimFilashkin_donoda
Последствия обстрела Донецкой области 21 января
Последствия обстрела Донецкой области. Фото: t.me/VadimFilashkin_donoda

Захватчики повредили детсад и несколько частных домов. В результате атаки РФ вспыхнул пожар, который спасатели уже потушили. В настоящее время точные последствия обстрела устанавливаются.

Последствия обстрела Донецкой области 21 января
Последствия обстрела Донецкой области. Фото: t.me/VadimFilashkin_donoda

Филашкин призвал всех, кто до сих пор остается в Донецкой области, эвакуироваться.

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Пост Филашкина. Фото: скриншот

Напомним, российские захватчики ударили авиационной бомбой ФАБ по шахте "Южнодонбасская 3", которая располагается в прифронтовом Угледаре. Это может свидетельствовать о дальнейшем наступлении захватчиков в этом направлении.

Также мы писали, что в Николаевской области бойцы ГСЧС ликвидировали пожар, произошедший из-за российской атаки. В ночь на 21 января Россия беспилотником атаковала один из населенных пунктов Снигиревской громады.

война
украинцы
Украина
Донецкая область
обстрелы

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