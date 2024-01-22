Воздушные силы рассказали, какое количество шахедов уничтожила ПВО за ночь

Украинские военные сбивают вражеские цели. Фото: facebook.com/JointForcesCommandAFU

Украинским военным удалось уничтожить все ударные БпЛА типа "Shahed-136/131" в ночь на 22 января. Речь идет о восьми вражеских беспилотниках.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

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Отмечается, что российские оккупанты запустили шахеды из района Приморско-Ахтарска Российской Федерации.

"Все восемь "шахедов" уничтожены зенитными ракетными подразделениями и мобильными огневыми группами Воздушных Сил и Сил обороны Украины в пределах Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Кировоградской областей", — говорится в сообщении Воздушных сил.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Атака РФ на Украину 21 января

Напомним, что в Украине воздушная тревога началась около 22:00 вечером 21 января. Российские оккупанты запустили беспилотники с юга. Тогда опасность была объявлена для Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областей.

Также мы сообщали, что 21 января российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Курахово Донецкой области. В результате атаки врага погиб 31-летний мужчина, еще один человек получил травмы.

Добавим, что впоследствии российские оккупанты распространяли информацию о том, что по рынку в Донецке ударила украинская армия. В силах обороны опровергли эту информацию.