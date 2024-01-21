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Повітряна тривога в Україні — окупанти запустили безпілотники

21 січня 2024 22:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Повітряна тривога в Україні — окупанти запустили безпілотники
Робота ППО. Фото: ОК "Північ"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні ввечері, 21 січня, у деяких областях України оголосили повітряну тривогу. Російські окупанти запустили безпілотники з півдня.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Повітряна тривога в Україні

Наразі небезпека є для таких областей:

  • Херсонська;
  • Миколаївська;
  • Дніпропетровська.

"Загроза застосування ударних БпЛА", — йдеться у повідомленні.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

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Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, сьогодні, 21 січня, російські окупанти обстріляли житлові квартали Курахового Донецької області. Внаслідок атаки ворога загинув 31-річний чоловік, ще одна людина отримала травми.

Також ми писали, що російські загарбники вдарили авіаційною бомбою ФАБ по шахті "Південнодонбаська 3", що розташовується у прифронтовому Вугледарі. Це може свідчити про подальший наступ загарбників у цьому напрямку.

війна
безпілотники
Україна
окупанти
повітряна тривога

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