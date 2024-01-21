Повітряна тривога в Україні — окупанти запустили безпілотники
Сьогодні ввечері, 21 січня, у деяких областях України оголосили повітряну тривогу. Російські окупанти запустили безпілотники з півдня.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Повітряна тривога в Україні
Наразі небезпека є для таких областей:
- Херсонська;
- Миколаївська;
- Дніпропетровська.
"Загроза застосування ударних БпЛА", — йдеться у повідомленні.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, сьогодні, 21 січня, російські окупанти обстріляли житлові квартали Курахового Донецької області. Внаслідок атаки ворога загинув 31-річний чоловік, ще одна людина отримала травми.
Також ми писали, що російські загарбники вдарили авіаційною бомбою ФАБ по шахті "Південнодонбаська 3", що розташовується у прифронтовому Вугледарі. Це може свідчити про подальший наступ загарбників у цьому напрямку.
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