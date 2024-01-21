Воздушная тревога в Украине — оккупанты запустили беспилотники

Работа ПВО. Фото: ОК "Север"

Сегодня вечером, 21 января, в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу. Российские оккупанты запустили беспилотники с юга.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Сейчас опасность есть для таких областей:

Херсонская;

Николаевская;

Днепропетровская.

"Угроза применения ударных БпЛА", — говорится в сообщении.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, сегодня, 21 января, российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Курахово Донецкой области. В результате атаки врага погиб 31-летний мужчина, еще один человек — получил травмы.

Также мы писали, что российские захватчики ударили авиационной бомбой ФАБ по шахте "Южнодонбасская 3", которая находится в прифронтовом Угледаре. Это может свидетельствовать о дальнейшем наступлении захватчиков в этом направлении.