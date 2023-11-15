Американці продовжують вірити у перемогу України над Росією, — опитування

Український військовий на фоні знищеної російської техніки. Фото: Atlantic Council

В усьому світі лише мешканці Сполучених Штатів продовжують вірити в перемогу України над Росією. При цьому в Азії та Африці більшість населення переконані, що не Росія винна у розв'язуванні конфлікту.

Такими є результати опитування, проведеного Європейською радою з міжнародних відносин.

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Опитування, проведене Європейською радою з міжнародних відносин. Фото: скриншот

Не всі вважають Росію винною

Згідно з новим опитуванням Європейської ради з міжнародних відносин, більшість людей у Китаї, Індії, Туреччині, Бразилії, Індонезії, Саудівській Аравії, Південній Африці та, звісно ж, Росії хочуть, щоб російська-українська війна якнайшвидше закінчилася, навіть якщо це означатиме, що Україна втратить території.

Крім того, значна кількість людей не визнає, що Росія винна у продовженні війни.

Лише в Європі, США та Південній Кореї переважна більшість респондентів вважають Росію найбільшою перешкодою для досягнення миру між Києвом і Москвою.

Європейці не вірять у перемогу України

Що стосується перемоги у цій війні, то тільки мешканці США переважно вірять, що Україна здобуде перемогу. В ЄС лише 38% вірять в ймовірну перемогу України, а 30% пророкують виграш Росії протягом п’яти років.

Опитування проводилося в 11 європейських і 10 неєвропейських країнах.

Раніше ми повідомляли, українці, попри війну, з опмізмом дивляться на майбутній вступ до Європейського Союзу. 60,5% опитаних вважають, що вступити до ЄС нашій державі вдасться швидше, ніж через 10 років.