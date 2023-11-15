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Американцы продолжают верить в победу Украины над Россией, — опрос

15 ноября 2023 22:55
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Американцы продолжают верить в победу Украины над Россией, — опрос
Украинская военная на фоне уничтоженной российской техники. Фото: Atlantic Council
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Во всем мире только жители Соединенных Штатов продолжают верить в победу Украины над Россией. При этом в Азии и Африке большинство населения убеждены, что не Россия виновата в разрешении конфликта.

Таковы результаты опроса, проведенного Европейским советом по международным отношениям.

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Опрос, проведенный Европейским советом по международным отношениям. Фото: скриншот

Не все считают Россию виновной

Согласно новому опросу Европейского совета по международным отношениям, большинство людей в Китае, Индии, Турции, Бразилии, Индонезии, Саудовской Аравии, Южной Африке и, конечно же, России хотят, чтобы российско-украинская война как можно быстрее закончилась, даже если это будет означать, что Украина лишится территории.

Кроме того, значительное количество людей не признают, что Россия виновата в продолжении войны.

Лишь в Европе, США и Южной Корее подавляющее большинство респондентов считают Россию самым большим препятствием для достижения мира между Киевом и Москвой.

Европейцы не верят в победу Украины

Что касается победы в этой войне, то только жители США предпочитают верить, что Украина одержит победу. В ЕС только 38% верят в вероятную победу Украины, а 30% прочат выигрыш России в течение пяти лет.

Опрос проводился в 11 европейских и 10 неевропейских странах.

Ранее мы сообщали, что украинцы, несмотря на войну, с опмизмом смотрят на будущее вступление в Европейский Союз. 60,5% опрошенных считают, что вступить в ЕС нашему государству удастся быстрее, чем через 10 лет.

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