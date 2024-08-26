У США опитали громадян щодо того, хто перемагає на війні в Україні — результати

Американці. Ілюстративне фото: EPA

У Сполучених Штатах Америки опитали громадян, що вони думають стосовно війни в Україні. Так, 34% американців думають, що жодна зі сторін не перемагає.

Відповідне опитування провело YouGov.

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Опитування в США проводилося протягом 17-20 серпня серед 1 565 американців і має похибку 3%. Останніми тижнями після наступальної операції ЗСУ в Курській області все більше американців заявляли, що Україна "набирає обертів".

Згідно з результатами, 22% людей вважають, що перемагає Україна, 16% — що Росія. Водночас 34% думають, що жодна зі сторін не перемагає, а решта 28% — не були впевнені.

Відомо, що у червні лише 11% американців вважали, що перемагає Україна, а 22% — що Росія.

Крім того, 25% усіх опитаних думають, що США повинні збільшити військову допомогу Україні, 27% — що має бути збережений нинішній рівень, а 28% — що США повинні зменшити допомогу.