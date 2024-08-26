В США опросили граждан по поводу того, кто побеждает на войне в Украине — результаты

Американцы. Иллюстративное фото: EPA

В Соединенных Штатах Америки опросили граждан, что они думают о войне в Украине. Так, 34% американцев думают, что ни одна из сторон не побеждает.

Соответствующий опрос провел YouGov.

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Опрос в США проводился в течение 17-20 августа среди 1 565 американцев и имеет погрешность 3%. В последние недели после наступательной операции ВСУ в Курской области все больше американцев заявляли, что Украина "набирает обороты".

Согласно результатам, 22% людей считают, что побеждает Украина, 16% — что Россия. В то же время 34% думают, что ни одна из сторон не побеждает, а остальные 28% не были уверены.

Известно, что в июне только 11% американцев считали, что побеждает Украина, а 22% — Россия.

Кроме того, 25% всех опрошенных полагают, что США должны увеличить военную помощь Украине, 27% — что должен быть сохранен нынешний уровень, а 28% — что США должны уменьшить помощь.