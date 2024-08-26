Польська журналістка в Краматорську поділилася подробицями ракетного удару по готелю

Будівля готелю, в який влучила ракета. Фото: Радіо Свобода

Російські загарбники у неділю, 25 серпня, здійснили обстріл готелю в Краматорську Донецької області. Внаслідок атаки була поранена польська журналістка і волонтерка Моніка Андрушевська, однак вона не планує виїжджати з України.

Про це Андрушевська розповіла у коментарі Укрінформу.

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Андрушевська вважає, що їй дуже пощастило, бо внаслідок ракетного удару вона отримала лише незначні рани розбитим склом.

Поранення польської журналістки. Фото: Укрінформ

"Нічого страшного. Коли вже змили кров і дістали скло зі шкіри, то виявилося, що це дуже малі ранки", — розповіла вона.

Тому дівчина не має наміру повертатися до Польщі зараз, а залишиться в Україні з волонтерською місією. Відомо, що вона не вперше потрапляє під російський ракетний обстріл, але цього разу це був "Іскандер".

Андрушевська наголосила, що Росія щодня вбиває і калічить мирне населення України, а ця ситуація привернула багато уваги світових ЗМІ тому, що в ній постраждали журналісти.

Вона додала, що перебувала у Краматорську, оскільки разом з волонтерською місією доставляла дрони та зарядні пристрої українським підрозділам поблизу лінії фронту.