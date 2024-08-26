Польская журналистка в Краматорске поделилась подробностями ракетного удара по гостинице.

Здание гостиницы, в которую попала ракета. Фото: Радио Свобода

Российские захватчики в воскресенье, 25 августа, совершили обстрел отеля в Краматорске Донецкой области. В результате атаки была ранена польская журналистка и волонтер Моника Андрушевская, однако она не планирует выезжать из Украины.

Об этом Андрушевская рассказала в комментарии Укринформу.

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Андрушевская считает, что ей очень повезло, потому что в результате ракетного удара она получила лишь незначительные раны разбитым стеклом.

Ранение польской журналистки. Фото: Укринформ

"Ничего страшного. Когда уже смыли кровь и достали стекло из кожи, то оказалось, что это очень маленькие язвочки", — рассказала она.

Поэтому девушка не намерена возвращаться в Польшу сейчас, а останется в Украине с волонтерской миссией. Известно, что она не впервые попадает под российские ракетные обстрелы, но на этот раз это был "Искандер".

Андрушевская подчеркнула, что Россия ежедневно убивает и калечит мирное население Украины, а эта ситуация привлекла большое внимание мировых СМИ потому, что в ней пострадали журналисты.

Она добавила, что была в Краматорске, поскольку вместе с волонтерской миссией доставляла дроны и зарядные устройства украинским подразделениям вблизи линии фронта.