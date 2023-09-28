Керовані ракети AMRAAM, ціни, характеристики

Ракета AMRAAM на літаку F-16. Фото: Вікіпедія

Західні партнери обговорюють надання Україні чергових зразків озброєння, потрібного для успішного звільнення окупованих територій. У сьогоднішньому матеріалі йтиметься про керовані ракети класу "повітря-повітря" AIM-120 AMRAAM – ціна та кількість, важливість для Сил оборони України і можливість використання на вітчизняних літаках.

Ціна і кількість ракет

Американські керовані ракети AMRAAM почали розробляти ще в 70-х роках минулого століття. Але перші зразки цього ракетного озброєння надійшли на озброєння американської армії на початку 90-х, у вересні 1991 року.

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З тих пір варіанти цієї американські ракети (а їх близько десятка) використовують не тільки збройні сили США, а і понад 30 країн світу. Зокрема, і більша частина країн Євросоюзу – Бенілюкс, Велика Британія, Іспанія, Італія, Німеччина, Португалія, Польща, Румунія, країни Скандинавії, Угорщина, Чехія та ін.

Усього, за різними даними, було вироблено від 14 до понад 20 тисяч одиниць таких ракет. Ціни також відрізняються – якщо перші зразки коштували від 300 до 400 тисяч доларів, то ціна найостанніші модифікації починається з мільйона доларів США.

Навіщо AMRAAM Україні

Відомий військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник, до якого Новини.LIVE звернулися з проханням прокоментувати важливість надання Україні цих ракет, наголосив на тому, що саме AIM-120 AMRAAM можуть урятувати наземні підрозділи Сил оборони України від російських винищувачів Су-30 та Су-35.

Справа в тому, що саме ці літаки окупаційного контингенту бомбардують позиції ЗСУ та прифронтову територію сучасними російськими керованими бомбами УПАБ-1500. Це російське озброєння є новим, уперше воно було представлене публіці тільки 2019 року.

Самі бомби, підкреслив експерт, збити неможливо. Але можна ліквідувати літаки ще до моменту скидання УПАБ-1500. І тут AMRAAM є дуже серйозною перевагою, яку можуть отримати ЗСУ. Причин тут кілька.

По-перше, дальність польоту ракети. Останні модифікації AIM-120 можуть пролітати до 180 кілометрів. Разом з тим, російські бомби мають дальність польоту до 70 кілометрів. Таким чином, літаки з AMRAAM можуть завдавати ударів, перебуваючи у безпечній зоні – ні літаки, ні системи ППО ворога не зможуть дістати наших льотчиків, а ті спокійно, використовуючи систему GPS, ще на відстані близько 350 кілометрів, виявлятимуть ворожу авіацію і, вийшовши на ударну позицію, знищуватимуть їх.

Другою безсумнівною перевагою є швидкість польоту американських ракет. Вона сягає 4 Махів, тобто близько 5000 км/год. Таким чином, від запуску до влучання у ціль пройде не більше кількадесяти секунд. До того ж, підкреслив Черник, система наведення AMRAAM фіксує ціль і надалі уже не відпускає її – тож фактично росіяни не матимуть жодних шансів на порятунок.

Але полювання за винищувачами – це хоч і важлива, але не єдина можливість використання американських керованих ракет. Як зазначив полковник ЗСУ Петро Черник, завдяки AIM-120 Повітряні сили ЗС України можуть повністю знищити усю бомбардувальну фронтову авіацію росіян, а також усі військові гелікоптери окупаційного контингенту.

Та у питанні використання AMRAAM є один важливий аспект, який варто враховувати. Це літаки, на яких будуть використовуватися американські ракети.

F-16 чи МіГ-29?

Петро Черник наголосив, що максимальну ефективність від використання керованих ракет AIM-120 можна отримати лише тоді, коли вони будуть запускатися з американських винищувачів F-16. У такому випадку українська армія зможе завдати максимальної шкоди окупаційним військам, знищити якнайбільше ворожої авіації і тим самим спростити процес контрнаступу наземним родам Збройних сил України.

Чи можна запускати AMRAAM з українських літаків, зокрема, винищувачів МіГ-29, які є базовими для Повітряних сил ЗС України? В теорії це реально, до того ж, на практиці ми уже побачили, як українські льотчики на вітчизняній техніці ефективно використовують британсько-французькі крилаті ракети Storm Shadow/SCALP.

Але, підкреслив військовий експерт, у такому випадку ЗСУ не зможуть досягти максимального успіху, оскільки радянська та пострадянська техніка просто не розрахована на американське озброєння. Коефіцієнт корисної дії AMRAAM під час використання на МіГ-29 буде значно меншим, ніж це було б на американських винищувачах F-16.

Саме тому, наголосив Петро Черник, американські ракети AIM-120 AMRAAM конче необхідно надати Збройним силам України разом із американськими ж літаками. Лише у такій ситуації Сили оборони України зможуть максимально швидко завдати нищівних ударів по російській авіації, фактично нейтралізувавши її вплив на наземний контрнаступ – і тим самим наблизити перемогу та остаточне звільнення окупованих нині українських територій.