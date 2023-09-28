Управляемые ракеты AMRAAM, цены, характеристики

Ракета AMRAAM на самолете F-16. Фото: Википедия

Западные партнеры обсуждают предоставление Украине очередных образцов вооружения, необходимого для успешного освобождения оккупированных территорий. В сегодняшнем материале речь пойдет об управляемых ракетах класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM — цена и количество, важность для Сил обороны Украины и возможность использования на отечественных самолетах.

Цена и количество ракет

Американские управляемые ракеты AMRAAM начали разрабатывать еще в 70-х годах прошлого столетия. Но первые образцы этого ракетного вооружения поступили на вооружение американской армии в начале 90-х, в сентябре 1991 года.

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С тех пор варианты этой американской ракеты (а их около десятка) используют не только вооруженные силы США, но и более 30 стран мира. В частности, и большая часть стран Евросоюза — Бенилюкс, Великобритания, Испания, Италия, Германия, Португалия, Польша, Румыния, страны Скандинавии, Венгрия, Чехия и другие.

Всего, по разным данным, было произведено от 14 до более 20 тысяч единиц таких ракет. Цены также разнятся — если первые образцы стоили от 300 до 400 тысяч долларов, то цена самой последней модификации начинается с миллиона долларов США.

Зачем AMRAAM Украине

Известный военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник, к которому Новини.LIVE обратились с просьбой прокомментировать важность предоставления Украине этих ракет, отметил, что именно AIM-120 AMRAAM могут спасти наземные подразделения Сил обороны Украины от российских истребителей Су-30 и Су- 35.

Дело в том, что именно эти самолеты оккупационного контингента бомбят позиции ВСУ и прифронтовую территорию современными российскими управляемыми бомбами УПАБ-1500. Это российское вооружение новое, впервые оно было представлено публике только в 2019 году.

Сами бомбы, подчеркнул эксперт, сбить невозможно. Но можно ликвидировать самолеты еще до момента сброса УПАБ-1500. И здесь AMRAAM имеет очень серьезное преимущество, которое могут получить ВСУ. Причин здесь несколько.

Во-первых, дальность полета ракеты. Последние модификации AIM-120 могут пролетать до 180 км. Вместе с тем, у российских бомб дальность полета до 70 километров. Таким образом, самолеты с AMRAAM могут наносить удары, находясь в безопасной зоне — ни самолеты, ни системы ПВО врага не смогут достать наших летчиков, а те спокойно, используя систему GPS, еще на расстоянии около 350 километров, будут обнаруживать вражескую авиацию и, выйдя на ударную позицию, уничтожать их.

Вторым несомненным преимуществом является скорость полета американских ракет. Она достигает 4 Махов, то есть около 5000 км/ч. Таким образом, от запуска до попадания в цель пройдет не больше нескольких десятков секунд. К тому же, подчеркнул Черник, система наведения AMRAAM фиксирует цель и в дальнейшем уже не отпускает ее — поэтому фактически у россиян нет никаких шансов на спасение.

Но охота за истребителями — это хоть и важная, но не единственная возможность использования американских управляемых ракет. Как отметил полковник ВСУ Петр Черник, благодаря AIM-120 Воздушные силы ВС Украины могут полностью уничтожить всю бомбардировочную фронтовую авиацию россиян, а также все военные вертолеты оккупационного контингента.

Но в вопросе использования AMRAAM есть один важный аспект, который следует учитывать. Это самолеты, на которых будут использоваться американские ракеты.

F-16 или МиГ-29?

Петр Черник отметил, что максимальную эффективность от использования управляемых ракет AIM-120 можно получить только тогда, когда они будут запускаться с американских истребителей F-16. В таком случае украинская армия сможет нанести максимальный ущерб оккупационным войскам, уничтожить как можно больше вражеской авиации и тем самым упростить процесс контрнаступления наземным родам Вооруженных сил Украины.

Можно ли запускать AMRAAM с украинских самолетов, в частности, истребителей МиГ-29, базовых для Воздушных сил ВС Украины? В теории это реально, к тому же на практике мы уже увидели, как украинские летчики на отечественной технике эффективно используют британско-французские крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP.

Но, подчеркнул военный эксперт, в таком случае ВСУ не смогут добиться максимального успеха, поскольку советская и постсоветская техника просто не рассчитана на американское вооружение. Коэффициент полезного действия AMRAAM при использовании на МиГ-29 будет значительно меньше, чем это было бы на американских истребителях F-16.

Именно поэтому, подчеркнул Петр Черник, американские ракеты AIM-120 AMRAAM необходимо предоставить Вооруженным силам Украины вместе с американскими же самолетами. Только в такой ситуации Силы обороны Украины смогут максимально быстро нанести сокрушительные удары по российской авиации, фактически нейтрализовав ее влияние на наземное контрнаступление — и тем самым приблизить победу и окончательное освобождение оккупированных ныне украинских территорий.