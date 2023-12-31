Андрющенко показав, який вигляд сьогодні має Маріуполь

Вулиці окупованого Маріуполя. Фото: Андрющенко Time

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко показав, який вигляд зараз має місто. На відео можна побачити зруйновані будинки та нові будівлі, які будують окупанти.

Відповідне відео з'явилося в його Telegram-каналі "Андрющенко Time".

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Який вигляд зараз має Маріуполь

У відеоролику можна побачити вигляд міста від вулиці Куїнджі до проспекту Металургів по вулицю Митрополитської.

"Вбита історія Маріуполя. Щоранку до Нового року. Відеоогляд. Без коментарів. Фінальна частина", — написав Андрющенко.

Недбалість окупантів у місті

Також радник нагадав історію про підрив автівки російського поліцейського в Маріуполі. Його знищене авто й досі стоїть на тому самому місці, адже ніхто не хоче прибрати його.

Нагадаємо, раніше Петро Андрющенко показав схоже відео, де видно вулиці теперішнього міста. За його словами, тут живуть вже не люди, а привиди й серед них нелюди.